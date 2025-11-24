Korėjiečiai meta iššūkį „Corvette“: kuria „tautos“ superautomobilį su ralio technologijomis

Atrodė, kad nė vienas kitas didysis gamintojas nedrįs žengti į šią rizikingą nišą, tačiau tylą nutraukė „Hyundai“ koncernas.
Koncerno valdoma prabangi markė „Genesis“, švęsdama veiklos jubiliejų, pristatė koncepcinį „Magma GT“ modelį – tiesioginį ir ambicingą atsaką amerikiečių legendai.
„Genesis“ taikosi į tą patį receptą, kuris atnešė sėkmę naujausiai „Corvette C8“ kartai: agresyvus kupė dizainas ir, svarbiausia, viduryje (už sėdynių) sumontuotas variklis.
Tačiau didžiausia naujiena slepiasi inžineriniuose sprendimuose. Vietoj tradicinio didelio tūrio amerikietiško motoro, korėjiečiai sukūrė unikalų 3,2 litro V8 agregatą.
Inžinieriai faktiškai sujungė du keturių cilindrų variklius, kurie naudojami „Hyundai“ WRC ralio boliduose. Komandos vadovas Cyrilas Abiteboulas patvirtino, kad šią benzininę širdį papildys ir hibridinė sistema.
Nors „Magma GT“ kol kas pristatomas kaip koncepcija, gamintojo užuominos apie serijinę gamybą yra daugiau nei rimtos.
Kadangi pagrindinė „Genesis“ rinka yra Jungtinės Valstijos, kur pirkėjai vis dar vertina galingus vidaus degimo variklius, toks modelis turi realų potencialą tapti bestseleriu.
Deja, Europos entuziastams džiūgauti per anksti. Dėl griežtos ES politikos galingų vidaus degimo variklių atžvilgiu, tikimybė išvysti šį korėjietišką superautomobilį mūsų keliuose yra minimali.
