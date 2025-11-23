Įtampa „Ferrari“ stovykloje: po vadovo kritikos Lewisas Hamiltonas prabilo apie tragišką situaciją

Savaitgalis Las Vegase L. Hamiltonui prasidėjo istoriniu antirekordu. Kvalifikacijoje jis liko paskutinis, 20-as. Tai pirmas kartas per visą jo karjerą, kai paskutinė startinė pozicija buvo nulemta ne techninių gedimų ar avarijų, o tiesiog tragiškai lėto tempo.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Po finišo, paklaustas apie savo pasirodymą, lenktynininkas žodžių į vatą nevyniojo: „Jaučiuosi siaubingai. Tai pati blogiausia mano kada nors turėta sezono kampanija. Kad ir kiek stengiuosi, viskas tik blogėja.“
Įtampa komandos viduje
L. Hamiltono savikritika pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po aštrių „Ferrari“ prezidento Johno Elkanno žodžių.
Po dvigubo pasitraukimo Brazilijoje, komandos vadovas viešai sukritikavo pilotus, teigdamas, kad mechanikai ir inžinieriai dirba puikiai, o štai vairuotojams „reikėtų daugiau vairuoti ir mažiau kalbėti“. J. Elkanno žinutė buvo aiški: pilotai privalo galvoti apie „Ferrari“, o ne apie save.
Reaguodamas į situaciją, L. Hamiltonas tikino darantis viską, kas įmanoma, tiek trasoje, tiek už jos ribų, kad padėtų komandai atsitiesti.
Tačiau statistika negailestinga. Šiemet L. Hamiltonas yra surinkęs vos 149 taškus – tai mažiausias taškų kraitis nuo pat 2009 metų.
Likus vos dviem etapams iki sezono pabaigos, britui gresia dar vienas liūdnas pasiekimas. Tai gali būti pirmas sezonas jo karjeroje, kai jis nė karto nelipo ant apdovanojimų pakylos.
Situaciją dar labiau sunkina komandinė įskaita. Las Vegase „Ferrari“ vėl prarado pozicijas kovoje su „Mercedes“ dėl trečiosios vietos. Atsilikimas išaugo iki 20 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!