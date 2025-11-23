Drama Las Vegase: lemtinga Lando Norriso klaida starte atvėrė kelią Maxo Verstappeno triumfui

Pergalės pamatus „Red Bull“ lyderis pasiklojo jau pačiame starte. Nors L. Norrisas startavo iš „pole“ pozicijos, pirmame posūkyje jis padarė grubią klaidą.
Bandydamas agresyviai uždaryti trajektoriją ir nustumti M. Verstappeną link sienos, „McLaren“ pilotas per vėlai stabdė ir išslydo per plačiai. Tuo pasinaudojo ne tik M. Verstappenas, bet ir „Mercedes“ atstovas George'as Russellas, akimirksniu aplenkęs abu varžovus.
Vėliau L. Norrisui pavyko susigrąžinti antrąją vietą aplenkus G. Russellą, tačiau pavyti lyderio jis jau nepajėgė. Šis rezultatas reiškia, kad likus trims etapams, M. Verstappenas nuo brito atsilieka 42 taškais.
Tuo tarpu kitam pretendentui į titulą, Oscarui Piastriui, lenktynės susiklostė nesėkmingai.
Jau starto metu į jo bolidą atsitrenkė Liamas Lawsonas („Toro Rosso“), todėl australas prarado pozicijas ir finišavo tik ketvirtas. Dabar jo deficitas iki komandos draugo L. Norriso siekia 30 taškų.
Penktąją vietą išsaugojo „Mercedes“ naujokas Andrea Kimi Antonelli. Už jo finišavo „Ferrari“ lyderis Charlesas Leclercas, kuris po prastos kvalifikacijos sugebėjo sumažinti nuostolius ir pakilti iki šeštosios vietos.
Iš trečios pozicijos startavęs Carlosas Sainzas („Williams“) lenktynėse neturėjo pakankamo tempo kovoti su lyderiais ir liko septintas.
Puikų strateginį ėjimą atliko „Sauber“ pilotas Nico Hülkenbergas. Skirtingai nei dauguma varžovų, vokietis startavo su kietomis padangomis, kas leido jam ilgiau išbūti trasoje ir pakilti iki devintosios vietos.
Paskutinį tašką iškovojo Lewisas Hamiltonas. Po katastrofiškos kvalifikacijos startavęs iš 20-osios vietos, britas sugebėjo prasibrauti į dešimtuką, išvengdamas chaoso pirmame posūkyje, kurį sukėlė Gabrielis Bortoleto.
Kitas etapas vyks jau po savaitės Katare. Tai bus paskutinis sprinto savaitgalis šiame sezone, kuriame L. Norrisas turės pirmąją realią galimybę užsitikrinti čempiono titulą.
