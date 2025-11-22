„Mercedes“ išvengė diskvalifikacijos ir tiki pergale: Las Vegase viską lems ne greitis

Nors sausoje trasoje ekipa buvo laikoma favorite, netikėtas lietus ir techniniai gedimai nubloškė jos pilotus į ketvirtą ir septynioliktą starto pozicijas.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Vis dėlto komandos stovykloje optimizmas niekur nedingo, ypač po to, kai pavyko išvengti realios grėsmės startuoti iš rikiuotės galo dėl biurokratinės klaidos.
Dykumoje įsikūręs Las Vegasas dalyvius pasitiko ekstremaliomis sąlygomis – per savaitę čia iškrito pusės metų kritulių norma.
Tai visiškai pakeitė jėgų pusiausvyrą kvalifikacijoje, kurioje sėkmė nusisuko nuo jaunojo Andrea Kimi Antonelli.
Italas kovą baigė jau pirmoje dalyje (Q1), likdamas 17-as. Jam koją pakišo itin nepalankus laikas. Lemiamo greitojo rato metu trasoje pasirodė geltonos vėliavos dėl varžovo klaidos, privertusios A. K. Antonelli sulėtinti tempą.
Tuo tarpu George'as Russellas su šlapia danga tvarkėsi puikiai, tačiau lemiamoje (Q3) dalyje susidūrė su techninėmis problemomis. Nors britas užfiksavo gerą rezultatą, vėliau paaiškėjo, kad tai jis padarė sugedus vairo stiprintuvui. Pats lenktynininkas įsitikinęs, kad be šio gedimo būtų užsitikrinęs vietą pirmoje starto eilėje.
Išgąstis dėl dokumentų
Didžiausia įtampa komandoje kilo jau pasibaigus važiavimams. Teisėjai iškvietė „Mercedes“ atstovus pasiaiškinti dėl laiku nepateiktų bolido nustatymų dokumentų.
Už tokį procedūrinį pažeidimą grėsė startas iš techninio aptarnavimo zonos arba diskvalifikacija.
Visgi komandai pavyko įrodyti, kad dokumentai elektroniniu paštu buvo išsiųsti laiku, tačiau įstrigo Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) serverių saugumo filtruose.
Lenktynėse – kita strategija
Sekmadienio lenktynėms prognozuojami sausi orai, todėl „Mercedes“ viltys kovoti dėl pergalės išlieka stiprios.
Komanda pabrėžia, kad sausoje trasoje pagrindiniu iššūkiu taps ne momentinis greitis, o padangų nusidėvėjimas, ypač veikiantis priekinę dešinę padangą.
Strategai skaičiuoja, kad pergalę švęs tas, kas sugebės ilgiausiai išsaugoti vidutinio kietumo padangas darbinėje temperatūroje.
„Mercedes“ jaučiasi užtikrintai, nes penktadienio treniruotėse, kol dar nelijo, spėjo surinkti daugiausiai duomenų apie padangų elgesį ilgose distancijose.
Tiesa, G. Russellui šįkart teks sunkesnė užduotis nei pernai. Norint laimėti, jam reikės trasoje aplenkti L. Norrisą, M. Verstappeną ir C. Sainzą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!