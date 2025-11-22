„Ferrari“ fiasko Las Vegase: Charlesas Leclercas pratrūko ir bolidą pavadino „gėdingu“

Šis rezultatas ir techniniai nesklandumai išprovokavo monakiečio įniršį, kurį atskleidė į tiesioginį eterį nepatekę radijo pokalbiai.
Incidentų virtinė prasidėjo dar trasoje. Vieno iš greitųjų ratų metu C. Leclerco vairuojamo „Ferrari SF-25“ variklis netikėtai išsijungė. Nors inžinieriaus raginamas jis sugebėjo iš naujo paleisti jėgainę, viską reikėjo pradėti iš naujo.
Po finišo, supratęs, kad liko devintas, C. Leclercas nevaldė emocijų. Komandos radijo ryšiu jis pasirodymą išvadino „gėdingu“ ir skundėsi katastrofišku bolido elgesiu.
„Aš nesuprantu, kaip mes galime būti tokie lėti. Sukibimas yra nulinis. Tiesiog visiškai nulinis“, – piktinosi pilotas.
Vėliau bendraudamas su žiniasklaida C. Leclercas paaiškino, kad tai nėra vienkartinė nesėkmė.
Pasak jo, „Ferrari“ komanda su šlapia danga tragiškai nesutaria jau daugelį metų – praktiškai nuo pat jo prisijungimo 2019-aisiais.
„Mes bandome viską, dedame milžiniškas pastangas, bet sprendimo nerandame. Tai varo į neviltį, nes jaunimo kategorijose važiavimas per lietų buvo mano stiprioji pusė.
Tačiau su šiuo bolidu, kai tik sąlygos tampa drėgnos, mes tiesiog nesugebame priversti padangų veikti darbiniu režimu“, – pripažino C. Leclercas.
