Šokas po finišo Las Vegase: teisėjai diskvalifikavo abu „McLaren“ pilotus – kova dėl titulo verčiasi aukštyn kojomis

Po lenktynių atliktos techninės patikros metu paaiškėjo, kad abiejų „McLaren“ automobilių dugno plokštės storis buvo mažesnis nei reikalaujami 9 milimetrai.
Tai yra griežtas techninis pažeidimas, už kurį numatyta tik viena bausmė – pašalinimas iš rezultatų protokolo. Nors komandos atstovai buvo iškviesti pasiaiškinti, argumentų prieš tikslius matavimus nebuvo.
Ironiška, kad panašų likimą šiemet jau patyrė Lewisas Hamiltonas Kinijos etape, kai jo „Ferrari“ buvo diskvalifikuotas dėl identiško pažeidimo.
Skaudus smūgis Norrisui
Teisėjų sprendimas anuliuoti L. Norriso antrąją bei O. Piastri ketvirtąją vietas sukėlė tikrą audrą čempionato įskaitoje. Nors L. Norrisas su 390 taškų, vis dar, vairuotojų įskaitoje pirmauja, saugus atstumas nuo persekiotojų akimirksniu išgaravo.
Ši situacija tapo didžiausia dovana Maxui Verstappenui, kuris dabar turi tiek pat taškų, kiek ir O. Piastri – po 366. Likus vos dviem etapams, kova dėl titulo prasideda praktiškai iš naujo: lyderio persvara susitraukė iki trapių 24 taškų.
Lenktynių metu L. Norrisas taip pat susidūrė su problemomis. Nors jis bandė vytis lyderį M. Verstappeną, pabaigoje jo tempas drastiškai krito ir jis finišavo atsilikęs daugiau nei 20 sekundžių.
Vėliau paaiškėjo, kad pilotui teko taupyti degalus, baiminantis, kad jų neužteks privalomam mėginiui po finišo. Nors degalų užteko, techninė patikra vis tiek tapo lemtinga.
