Paviešinta naujausia „TÜV Report 2026“ ataskaita: atskleidė, kurie automobiliai genda dažniausiai

Naujausio „TÜV Report 2026“ tyrimo statistika iškalbinga. Vokietijoje privalomosios techninės apžiūros iš pirmo karto nepraeina 21,5 proc. automobilių. Trumpai tariant – kas penktas automobilis į gatvę neišleidžiamas dėl rimtų trūkumų.
Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.
Naujausia ataskaita parengta išanalizavus beveik 9,5 mln. patikrų, atliktų nuo 2024 m. liepos iki 2025 m. birželio. Tyrimo ataskaita rodo, kad automobilių, neatitinkančių reikalavimų, skaičius per metus išaugo beveik 1 procentiniu punktu.
Patikimiausias automobilis – „Mazda“ hečbekas
Naujausia Vokietijos techninių apžiūrų „TÜV Report 2026“ ataskaita vietos gamintojams tapo nemalonia staigmena. Nors Vokietija didžiuojasi savo automobilių kokybe, patikimiausiu automobiliu 2–3 metų amžiaus kategorijoje šiemet pripažintas japoniškas modelis.
Absoliučia reitingo lydere tapo „Mazda 2“. Iš visų patikrintų automobilių vos 2,9 proc. turėjo rimtų trūkumų. Tai ypač geras rodiklis, turint omenyje, kad vidutinė šių automobilių rida siekė 29 tūkst. kilometrų.
Vokietijos pramonės milžinams teko tenkintis žemesnėmis pozicijomis. Antrąją vietą pasidalijo „Mercedes-Benz“ B klasė ir „Volkswagen T-Roc“. Techninės apžiūros iš pirmo karto nepraėjo 3 proc. tikrintų automobilių.
Ilgaamžiškumo lyderiai
Ataskaita taip pat parodė, kurie automobiliai geriausiai atlaiko laiko išbandymus. Tarp dešimties metų ribą perkopusių modelių užtikrintai dominuoja „Mercedes-Benz“. Net ir nuvažiavę daugiau nei 150 tūkst. kilometrų, A ir B klasės modeliai bei GLE visureigiai į techninę apžiūrą atvyksta su gerokai mažiau gedimų negu dauguma kitų automobilių.
Techninės apžiūros ekspertai taip pat gyrė ir paprastus miesto automobilius: „Toyota Aygo“, „Opel Corsa“ bei „Fiat Panda“. Šie automobiliai įrodė, kad paprasta konstrukcija ilgainiui tampa privalumu ir nereikalauja brangaus remonto.
Patikimiausi automobiliai pagal amžių:
2–3 metų amžiaus grupė:
- „Mazda 2“ – 2,9 proc.
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 3,0 proc.
- „Volkswagen T-Roc“ – 3,0 proc.
- „Toyota Yaris Cross“ – 3,2 proc.
- „BMW“ 1/2 serija – 3,3 proc.
- „Mini Cooper SE“ – 3,5 proc.
- „Audi Q3“ – 3,9 proc.
- „Kia Sportage“ – 4,0 proc.
- „Audi Q4 e-tron“ – 4,0 proc.
- „Volkswagen Touareg“ – 4,1 proc.
4–5 metų amžiaus grupė:
- „Volkswagen Golf Sportsvan“ – 4,0 proc.
- „Volkswagen T-Roc“ – 4,0 proc.
- „Audi Q2“ – 4,5 proc.
- „Mercedes-Benz“ GLC – 4,8 proc.
- „Mazda 2“ – 4,9 proc.
- „Opel Corsa Electric“ – 5,0 proc.
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 5,1 proc.
- „Peugeot 2008“ – 5,4 proc.
- „Volkswagen ID.3“ – 5,5 proc.
- „Audi“ A4/A5 – 6,0 proc.
6–7 metų amžiaus grupė:
- „Volkswagen T-Roc“ – 6,7 proc.
- „Volkswagen Golf Sportsvan“ – 6,9 proc.
- „Audi Q2“ – 7,5 proc.
- „Škoda Karoq“ – 7,8 proc.
- „Mazda CX-3“ – 7,9 proc.
- „Suzuki Swift“ – 8,4 proc.
- „Audi A3“ – 8,5 proc.
- „Škoda Kodiaq“ – 8,7 proc.
- „Suzuki Vitara“ – 8,7 proc.
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 9,1 proc.
8–9 metų amžiaus grupė:
- „Mazda CX-3“ – 9,7 proc.
- „Volkswagen Golf Sportsvan“ – 10,3 proc.
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 11,0 proc.
- „Seat Ateca“ – 11,1 proc.
- „Suzuki Vitara“ – 11,4 proc.
- „Mazda 2“ – 11,9 proc.
- „Audi A3“ – 12,3 proc.
- „Mercedes-Benz“ GLE/ML – 12,3 proc.
- „Mercedes-Benz“ A klasė – 12,7 proc.
- „Volkswagen Golf“ – 14,1 proc.
10–11 metų amžiaus grupė:
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 13,9 proc.
- „Mercedes-Benz“ GLE/ML – 15,2 proc.
- „Mercedes-Benz“ A klasė – 15,4 proc.
- „Volkswagen Touareg“ – 15,6 proc.
- „Audi A3“ – 16,2 proc.
- „Volkswagen Golf Plus“ – 16,4 proc.
- „Mini“ – 17,0 proc.
- „Volkswagen Golf“ – 17,4 proc.
- „Audi Q5“ – 18,1 proc.
- „BMW“ X1 – 18,2 proc.
12–13 metų amžiaus grupė:
- „Volkswagen Touareg“ – 18,3 proc.
- „Mercedes-Benz“ B klasė – 19,0 proc.
- „Mercedes-Benz“ GLE/ML – 19,3 proc.
- „Mini“ – 20,8 proc.
- „Mazda 3“ – 20,9 proc.
- „Volkswagen Golf Plus“ – 21,2 proc.
- „BMW“ X1 – 22,1 proc.
- „Audi Q3“ – 22,7 proc.
- „Volvo XC60“ – 22,7 proc.
- „Audi Q5“ – 22,9 proc.
Skirtingos amžių grupės, skirtingi gedimai
Iki penkerių metų amžiaus automobiliams dažniausiai koją kiša apšvietimo sistemos gedimai. Įprastai tai būna netinkamai šviečiantys žibintai ar perdegusios lemputės.
Tačiau automobiliui perkopus 7–9 metų ribą, prasideda rimtesnės, su sandarumu susijusios problemos. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šioje automobilių kategorijoje fiksuojami staigūs alyvos nuotėkių iš variklio ar pavarų dėžės šuoliai. Taip pat padažnėja išmetimo sistemos defektai.
O štai seniausių, virš 11 metų amžiaus automobilių kategorijoje alyvos nuotėkis virsta masine epidemija. Beveik kas dešimtas automobilis patikros nepraeina būtent dėl to, kad teršia aplinką eksploataciniais skysčiais.
Be to, šiame amžiuje drastiškai išauga ir pakabos elementų, pavyzdžiui, lūžtančių spyruoklių ar susidėvėjusių amortizatorių, gedimų skaičius.
Elektromobilių Achilo kulnas – svoris
„TÜV Report 2026“ ataskaita taip pat paneigė populiarų mitą, esą elektromobiliams nereikia priežiūros. Nors elektros varikliai išties genda retai, statistika rodo, kad šie automobiliai turi savų, specifinių problemų, kurias lemia viena paprasta savybė – svoris.
Būtent didelė baterijos masė tampa negailestingu išbandymu važiuoklei. „TÜV Report 2026“ duomenys rodo, kad pakabos elementų gedimai yra dažniausia priežastis, dėl kurios elektromobiliai nepraeina patikros.
Pavyzdžiui, elektrinis „Opel Corsa“ jau po 2–3 metų eksploatacijos dažnai turi rimtų pakabos trūkumų, o didesnis „Mokka“ modelis šioje srityje pasirodo dar prasčiau.
Antroji sisteminė bėda – stabdžiai. Kadangi elektromobiliai lėtėja naudodami regeneraciją, mechaniniai stabdžiai naudojami retai. Dėl to stabdžių diskai pradeda rūdyti, o suportai užstringa. Tai ypač būdinga „Peugeot e-208“ bei visiems „Volkswagen“ elektromobiliams.
„Tesla“ problemos
Jeigu „Mazda 2“ tapo „TÜV Report 2026“ ataskaitos atradimu, tai „Tesla“ rezultatai ekspertus nuvylė.
Net ir Lietuvoje populiarus „Tesla Model Y“ atsidūrė pačiame modelių reitingo dugne. Net 17,3 proc. šių modelių techninės apžiūros neįveikė iš pirmo karto. Tai yra absoliučiai prasčiausias rodiklis tarp visų tikrintų automobilių.
Nedaug geriau sekėsi ir „Tesla Model 3“. Su 13,1 proc. defektų rodikliu šis amerikietiškas elektromobilis liko trečias nuo galo.
Tiesa, ekspertai ragina nevertinti šių skaičių vienareikšmiškai ir atsižvelgti į eksploatacijos intensyvumą. „Tesla“ automobiliai nuvažiuoja gerokai daugiau nei jų konkurentai. Per pirmuosius kelerius metus „Tesla Model Y“ rida vidutiniškai viršija 50 tūkst. kilometrų, o intensyvus naudojimas neišvengiamai lemia greitesnį komponentų dėvėjimąsi.
Geriausiu elektromobiliu šiemet pripažintas „Mini Cooper SE“. „Mini“ savininkai su rimtais gedimais susiduria itin retai – trūkumų rasta vos 3,5 proc. patikrintų modelių.
Dažniausiai gendantys automobiliai pagal amžių:
2–3 metų amžiaus grupė:
- „Tesla Model Y“ – 17,3 proc.
- „Ford Mondeo“ – 14,3 proc.
- „Tesla Model 3“ – 13,1 proc.
- „Dacia Spring“ – 13,0 proc.
- „Renault Mégane“ – 11,8 proc.
- „Ford S-Max“ – 11,8 proc.
- „Opel Crossland X“ – 10,0 proc.
- „Opel Astra“ – 9,9 proc.
- „Volkswagen Caddy“ – 9,8 proc.
- „Škoda Superb“ – 9,6 proc.
4–5 metų amžiaus grupė:
- „BMW“ 5/6 serija – 21,5 proc.
- „Tesla Model 3“ – 21,0 proc.
- „BMW“ 2 serija „Active Tourer“ – 20,6 proc.
- „Mini“ – 19,8 proc.
- „BMW“ X1 – 19,8 proc.
- „Volkswagen Sharan“ – 19,1 proc.
- „BMW“ 1/2 serija – 18,6 proc.
- „Seat Alhambra“ – 18,2 proc.
- „BMW“ 3/4 serija – 17,8 proc.
- „Opel Crossland“ – 17,0 proc.
6–7 metų amžiaus grupė:
- „Dacia Duster“ – 23,5 proc.
- „BMW“ 5/6 serija – 22,3 proc.
- „Volkswagen Sharan“ – 21,7 proc.
- „Nissan Micra“ – 21,5 proc.
- „Renault Zoe“ – 21,4 proc.
- „BMW“ X5/X6 – 20,8 proc.
- „Seat Alhambra“ – 20,6 proc.
- „BMW“ 2 serija „Active Tourer“ – 20,3 proc.
- „Opel Crossland X“ – 20,1 proc.
- „Citroën Berlingo“ – 20,0 proc.
8–9 metų amžiaus grupė:
- „BMW“ 5/6 serija – 29,9 proc.
- „Dacia Duster“ – 29,8 proc.
- „Dacia Sandero“ – 27,8 proc.
- „BMW“ X5/X6 – 27,4 proc.
- „Ford Focus“ – 26,1 proc.
- „Citroën Berlingo“ – 25,3 proc.
- „Renault Clio“ – 24,8 proc.
- „Nissan Micra“ – 24,4 proc.
- „Ford Fiesta“ – 24,3 proc.
- „Fiat 500“ – 23,5 proc.
10–11 metų amžiaus grupė:
- „Dacia Duster“ – 34,2 proc.
- „Renault Twingo“ – 32,1 proc.
- „BMW“ 5/6 serija – 32,1 proc.
- „Renault Mégane“ – 31,7 proc.
- „Citroën C3“ – 30,7 proc.
- „Hyundai i30“ – 30,1 proc.
- „Kia Ceed“ – 29,6 proc.
- „Ford Mondeo“ – 29,6 proc.
- „Citroën Berlingo“ – 29,6 proc.
- „Dacia Logan“ – 29,4 proc.
12–13 metų amžiaus grupė:
- „Renault Clio“ – 40,4 proc.
- „Renault Twingo“ – 40,0 proc.
- „Dacia Sandero“ – 38,1 proc.
- „Nissan Qashqai“ – 37,6 proc.
- „Renault Mégane“ – 37,4 proc.
- „Citroën C3“ – 37,0 proc.
- „Hyundai i30“ – 36,1 proc.
- „Kia Sportage“ – 35,6 proc.
- „Fiat Panda“ – 35,5 proc.
- „Dacia Duster“ – 35,4 proc.
