 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Norite sumažinti degalų sąnaudas? Pataria vieną mygtuką automobilyje pamiršti

2025-11-26 16:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 16:44

Pastovaus greičio palaikymo sistema tapo neatsiejama šiuolaikinių automobilių dalimi, be kurios daugelis neįsivaizduoja tolimesnių kelionių greitkeliu.

Automatinė greičio palaikymo kontrolė (nuotr. Pexels)

Pastovaus greičio palaikymo sistema tapo neatsiejama šiuolaikinių automobilių dalimi, be kurios daugelis neįsivaizduoja tolimesnių kelionių greitkeliu.

REKLAMA
0

Nors ši funkcija nepakeičiama mažinant nuovargį, vairuotojai dažnai gyvena klaidingai manydami, kad stabilus greitis automatiškai garantuoja ir mažesnes kuro sąnaudas. Realybė dažnai būna priešingai, nes už komfortą vėliau teks sumokėti degalinėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.

Kova su fizika

Pastovaus greičio palaikymo sistema veikia pagal primityvų algoritmą. Jos pagrindinis tikslas – bet kokia kaina išlaikyti nustatytą greitį.

REKLAMA
REKLAMA

Kai automobilis pradeda kilti į kalną, sistema, bandydama kompensuoti greičio praradimą, agresyviai didina variklio apkrovą ir kartu momentines degalų sąnaudas. 

REKLAMA

Tuo tarpu važiuojant nuokalne, sistema užuot leidusi automobiliui laisvai riedėti, kaupti kinetinę energiją ir varikliui dirbti neeikvojant degalų, sistema automobilį stabdo, kad greitis neviršytų nustatytos ribos.

Toks nelankstus sistemos veikimas yra energijos švaistymas. Tyrimai rodo, kad kalnuotose vietovėse pastovaus greičio palaikymo sistema degalų sąnaudas gali padidinti apie 2,5 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Gamintojai norėdami išspręsti šią problemą, jau kurį laiką diegia adaptyvias greičio palaikymo sistemas, kurios veikia atsižvelgdamos ne tik į aplinką, bet ir į navigacijos duomenis. 

Tokią sistemą turintys automobiliai puikiai žino kas jų laukia už, pavyzdžiui, 10 kilometrų, numato artėjančias įkalnes ar posūkius ir atitinkamai koreguoja greitį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, „Kia“ skaičiavimais, tokia sistema gali padėti sumažinti degalų sąnaudas iki 14 proc. , o Kanados tyrėjai idealiomis sąlygomis fiksavo net 20 proc. mažesnes degalų sąnaudas. 

Žmogus, vis dar, pranašesnis

Vis dėlto, net ir išmaniausias kompiuteris, kol kas, negali prilygti patyrusiam vairuotojui, sugebančiam taikyti ekonomiško vairavimo principus.

REKLAMA

Geriausias to įrodymas – neseniai užfiksuotas Miko Marczyko pasiekimas, kai jis su „Škoda Superb“ vienu baku įveikė daugiau nei 2800 km.

Tokį įspūdingą atstumą jam pavyko nuvažiuoti nenaudojant automatinės greičio palaikymo sistemos. 

Vairuotojas leido automobiliui įsibėgėti riedant nuokalne ir išnaudojo šią inerciją riedėdamas į įkalnę (leisdamas greičiui kristi). Autopilotas, kurio prioritetas yra stabilumas, o ne fizika, taip elgtis negali.

Tad galutinė išvada yra labai elementari. Jeigu jūsų tikslas yra maksimaliai mažos degalų sąnaudos, geriausias kompiuteris, vis dar, yra vairuotojo galva. Tačiau ieškantiems kompromiso tarp taupumo ir patogumo, adaptyvi greičio palaikymo kontrolė yra geriausia išeitis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų