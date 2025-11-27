Europos gamintojų viltis – gruodžio 10-oji: Briuselio sprendimas nulems automobilių gamintojų ateitį

Tikimasi, kad griežtas draudimas nuo 2035 metų registruoti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais bus sušvelnintas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.|
Dešimtmečio pradžioje gamintojų deklaruotas optimizmas dėl staigaus perėjimo prie elektros atsimušė į rūsčią realybę. Aukštos energijos kainos, neišvystyta infrastruktūra ir lėčiau nei planuota augantis pirkėjų susidomėjimas verčia peržiūrėti strategijas.
Reikalauja technologinio neutralumo
Vokietijos gamintojai ir Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) spaudžia Europos Komisiją daryti nuolaidas. Pagrindinis jų argumentas – 2035-ųjų data neturi reikšti vidaus degimo variklio mirties.
Pramonė siekia, kad į „švariųjų“ sąrašą būtų įtraukti automobiliai, naudojantys CO2 neutralius degalus (pavyzdžiui, sintetinius arba biodegalus). Taip pat prašoma palikti vietos rinkoje iš tinklo įkraunamiems hibridams bei modeliams su nuvažiuojamo atstumo didintuvais (angl. range extenders).
Didžiausias žemyno žaidėjas „Volkswagen Group“ laikosi pozicijos, kad nelankstūs politiniai terminai prarado prasmę. Pasak koncerno, technologijų kaitą turėtų reguliuoti rinka ir pirkėjų pasirinkimas, o ne įstatymų leidėjai. Tuo tarpu „Stellantis“ vadovybė įspėja dar griežčiau: be pagalbos ir taisyklių peržiūros Europos pramonei gresia „negrįžtamas nuosmukis“.
Statistika neatitinka ambicijų
Nors elektromobilių pardavimai auga, tempas yra nepakankamas. ACEA duomenimis, per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių elektromobilių rinkos dalis padidėjo nuo 13 iki 16 proc.
Tačiau pirkėjus vis dar atbaido tie patys faktoriai: Vidurio ir Rytų Europoje trūksta įkrovimo stotelių, o Vokietijoje nerimą kelia aukštos elektros kainos.
Akivaizdu, kad be lankstesnio požiūrio į alternatyvias technologijas, 2035-ųjų tikslas tampa sunkiai įgyvendinamu iššūkiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!