Netikėtas posūkis: Europos variklių gamintojas tieks technologijas Kinijos automobilių pramonei

„Renault“ variklių padalinys, dabar veikiantis kaip bendra įmonė su Kinijos „Geely“, pasirašė sutartis tiekti savo sukurtas pavaros sistemas trims dideliems Kinijos gamintojams: „Chery“, „Leapmotor“ ir JAC.
Ši naujiena – tai pirmasis rimtas signalas, kad Europos inžinerija vis dar turi ką pasiūlyti net ir sparčiausiai elektrifikuojamai pasaulio rinkai.
Už šio sandorio stovi Londone įsikūrusi bendrovė „Horse Powertrain“. Tai – nuo „Renault“ atskirtas vidaus degimo variklių ir hibridinių sistemų kūrimo padalinys, veikiantis kaip bendra įmonė su „Geely“ (10 proc. akcijų priklauso Saudo Arabijos naftos milžinei „Aramco“).
Šios įmonės ambicijos – milžiniškos: iki 2035 metų tapti didžiausiu pasaulyje vidaus degimo variklių ir hibridinių sistemų gamintoju.
Nors „Horse Powertrain“ kuria technologijas pirmiausia „Renault“ ir „Geely“ grupėms (įskaitant „Volvo“), jos klientų ratas plečiasi.
Sutartys su „Chery“ (kurios markės „Omoda“, „Jaecoo“, „Jetour“ jau žengia į Europą), sparčiai augančia „Leapmotor“ ir valstybine JAC rodo, kad Kinijos gamintojai vis dar mato vertę europietiškoje patirtyje kuriant efektyvius vidaus degimo variklius ir hibridines sistemas.
„Horse Powertrain“ jau demonstravo savo pajėgumus. Pavyzdžiui, naujajame „Zeekr 9X“ (priklauso „Geely“ grupei) montuojamas jų sukurtas 2,0 litrų turbobenzininis variklis pasižymi įspūdingu 46 proc. šiluminiu naudingumo koeficientu.
Bendrovė taip pat pristatė inovatyvią „Future Hybrid“ sistemą, kuri leis lengvai paversti elektromobilius hibridais, galinčiais naudoti ne tik benziną, bet ir etanolį, metanolį ar sintetinius degalus.
