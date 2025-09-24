Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Madingas dizaino sprendimas – mirtini spąstai? Kinija svarsto įvesti naują draudimą

2025-09-24 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:04

Lygios, į kėbulą įsiliejančios durelių rankenėlės tapo modernaus automobilio dizaino ir aerodinaminio efektyvumo simboliu. Tačiau po šiuo stilingu sprendimu slypi augantis susirūpinimas dėl saugumo.

Elektrinis Mercedes-Benz GLC (nuotr. gamintojo)
85

Lygios, į kėbulą įsiliejančios durelių rankenėlės tapo modernaus automobilio dizaino ir aerodinaminio efektyvumo simboliu. Tačiau po šiuo stilingu sprendimu slypi augantis susirūpinimas dėl saugumo.

0

Dabar Kinija, didžiausia pasaulio automobilių rinka, svarsto galimybę apskritai uždrausti šią technologiją, baimindamasi, kad avarijos atveju tokios rankenėlės gali tapti spąstais. Net ir „Tesla“, reaguodama į kritiką, pranešė perdaranti savo durelių atidarymo mechanizmą.

Du pagrindiniai pavojai

Didžiausias pavojus kyla dėl elektra valdomų rankenėlių. Po avarijos, nutrūkus elektros tiekimui, jos gali tiesiog neišlįsti iš kėbulo, o tai reiškia, kad gelbėtojai negalės greitai patekti į automobilio vidų.

Ne mažesnė problema – išlipimas iš automobilio. Daugelis gamintojų, ypač „Tesla“, vietoje mechaninės svirties naudoja elektrinį mygtuką.

Nors gamintojai visuomet palieka avarinio atidarymo svirtį, panikos ištikti keleiviai dažniausiai nežino, kur jos ieškoti. Tragiškas incidentas, kur sudegusiame „Tesla“ žuvo trys žmonės, tik dar labiau pakurstė šias diskusijas.

Be saugumo, Kinijos valdžios institucijoms nerimą kelia ir patikimumas. Remiantis „Car News China“ duomenimis, elektrinės durelių rankenėlės genda aštuonis kartus dažniau nei tradicinės, o jų remontas būna itin brangus.

Kinijos ultimatumas ir „Tesla“ kurso keitimas

Svarstomas draudimas, galintis įsigalioti nuo 2027 metų, priverstų visus gamintojus, įskaitant BMW, „Mercedes-Benz“ ir „Nio“, keisti savo modelių dizainą Kinijos rinkai.

Reaguodama į augančią kritiką ir JAV transporto saugumo agentūros (NHTSA) pradėtą tyrimą, „Tesla“ jau ėmėsi veiksmų.

Gamintojo vyriausiasis dizaineris Franzas von Holzhausenas patvirtino, kad kuriama nauja sistema, kuri apjungs elektrinį ir mechaninį atidarymą viename, intuityvesniame mechanizme.

