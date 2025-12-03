„Alfa Romeo“ siurprizas kolekcionieriams: pagamins tik 63 automobilius, kurie turės ypatingą savybę

Planuojamų pagaminti modelių skaičius pasirinktas neatsitiktinai. Nors legendinis keturlapis dobilas (it. Quadrifoglio) lenktynėse naudojamas nuo 1923 metų, būtent 1963-aisiais jis pirmą kartą papuošė serijinį automobilį – „Giulia Ti Super“. Ši ribota serija žymi šio simbolio perėjimą iš trasos į bendrojo naudojimo kelius.
Spalva, kuri keičiasi
Didžiausias šių modelių išskirtinumas – ne galia. Dizaineriai nusprendė atgaivinti spalvą, kuri anksčiau buvo sukurta išskirtinai „Alfa Romeo 4C“ koncepciniam modeliui.
Tai gilus, daugiasluoksnis raudonas atspalvis („Rosso Villa D’Este“), pasižymintis ypatingu efektu.
Priklausomai nuo apšvietimo kampo, automobilio spalva kinta nuo ryškiai raudonos iki beveik juodos. „Giulia“ sedanas gavo tamsesnę, paslaptingesnę šio dažymo interpretaciją, o „Stelvio“ visureigis – šviesesnę.
Interjere išskirtinumą pabrėžia oda aptrauktas prietaisų skydelis su kontrastingomis raudonomis siūlėmis. Sėdynės, kombinuotos iš odos ir „Alcantara“ medžiagos, papuoštos išsiuvinėtu serijos numeriu, patvirtinančiu automobilio retumą.
Po gaubtu – 520 arklių
Techninė „Alfa Romeo“ dalis lieka ištikima savo sportinei prigimčiai. Abiejuose modeliuose sumontuotas 2,9 litro V6 variklis su dviem turbinomis. Jis generuoja 382 kW (520 AG) galią ir 600 Nm sukimo momentą.
Tokia jėgainė sedanui „Giulia Quadrifoglio“ leidžia 100 km/val. greitį pasiekti vos per 3,9 sekundės, o maksimalus greitis siekia 308 km/val.
