Netikėtas „Stellantis“ ėjimas: į Europą atvyksta pikapas, sukurtas ant „Alfa Romeo“ platformos

„Rampage“, kurio ilgis siekia 5,03 metro, yra maždaug 20 cm trumpesnis už tokius segmento lyderius kaip „Ford Ranger“ ar „Toyota Hilux“. Tačiau esminis skirtumas – ne dydis, o konstrukcija. Priešingai nei minėti konkurentai, kurie naudoja tvirtą rėminę važiuoklę, „Rampage“ naudoja laikančiąją kėbulo konstrukciją.
Jis sukurtas ant koncerno „Small Wide-Unibody“ platformos, kurią dalijasi su tokiais modeliais kaip „Jeep Compass“, „Alfa Romeo Tonale“ ir „Dodge Hornet“.
Būtent dėl šios lengvojo automobilio platformos, „Stellantis“ su „Rampage“ taikosi ne į tradicinius amatininkus ar ūkininkus, o į aktyvų gyvenimą būdą propaguojančius vairuotojus.
Jis pozicionuojamas kaip tarpinis variantas tarp C segmento visureigių ir vidutinio dydžio pikapų. Teigiama, tai automobilis vairuotojams, ieškantiems kasdienio praktiškumo ir išskirtinės išvaizdos.
Nors Europai rinkai skirtos versijos techninės charakteristikos dar nepatvirtintos, Brazilijos rinkoje siūlomos jėgainės atrodo įspūdingai. „Rampage“ ten siūlomas su 2,0 litrų keturių cilindrų turbobenzininiu varikliu, pasiekiančiu 272 AG.
Su juo pikapas iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 6,9 sekundės. Taip pat siūlomas ir 2,2 litro „Multijet II“ turbodyzelis (naudojamas „Alfa Romeo Stelvio“), generuojantis 200 AG ir 450 Nm sukimo momentą. Abi versijos komplektuojamos su 9 laipsnių automatine pavarų dėže ir visų varančiųjų ratų pavara.
„Stellantis“ kol kas neatskleidžia tikslios „Rampage“ debiuto Europoje datos. Oficialios europietiško modelio specifikacijos ir kainos turėtų paaiškėti artimiausiu metu.
