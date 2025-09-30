Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Su metalo detektoriais vaikščioję Paulius Samoška ir „žemaitukas“ Linas parodė, ką rado: teko vykdyti užduotį

2025-09-30 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-30 09:55

Savo YouTube kanale keliautojas Paulius Samoška metė neeilinį iššūkį grupės „Žemaitukai“ nariui Linui Vaitkevičiui. Vyrai varžėsi, kuris sugebės surasti vertingesnių daiktų su metalo detektoriumi.

Linas Vaitkevičius, Paulius Samoška (nuotr. fotodiena, nuotr. pranešimo spaudai ir nuotr. YouTube)

0

Kaip paaiškino pats P. Samoška, jiedu turėjo dvi valandas paieškai pievoje bei dar vieną prie Palangos tilto.

Už surastus dalykus buvo gaunami taškai: radus aukso arba sidabro – 20 taškų, monetos, kulkos, gilzės, kariniai daykai – 10 taškų, darbo įrankiai ir pasagos – 5 taškai, šiukšlės ir vinys – 1 taškas, o radus skardinę – atimamas 1 taškas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei pralaimi Paulius – turės atlikti tris „Žemaitukų“ dainas Plungės centre, jei pralaimi Linas – pripučiama sofa plauks per Telšiuose esantį ežerą.

Pirmieji radiniai

Jų paieškos prasidėjo būtent pievoje, kur buvo rasti metaliniai butelių kamšteliai, vinys, pasagos ir įrankiai.

Linas ten rado ir pirmąją monetą – rusiškas penkias kapeikas iš 1958-ųjų. Tai jam atnešė 10 taškų.

Neilgai trukus laimė nusišypsojo ir Pauliui, kuris rado gilzę.

„Yra biškį pavydo, taip?“, – per dantį „Žemaituką“ patraukė jis.

Po pirmojo turo Paulius turėjo 93 taškus, o Linas – 87.

Išsiaiškinti laimėtojui vyrai patraukė į Palangą.

Ten Linui vėl nusišypsojo sėkmė, mat jis rado 50 centų monetą, dėl kurios garsiai džiūgavo. Netrukus monetą, tik šįkart dviejų centų, rado ir Paulius.

Draugai patraukė ir aplinkinių dėmesį: praeiviai klausinėjo, kaip šiems sekasi bei smalsiai žiūrėjo.

Paplūdimio radiniai buvo tokie: butelių kamšteliai, butelis, užtrauktukas, kelios smulkios šiukšlės bei kelios euro centų monetos.

Atliko užduotį

Šioje dalyje Linas jų rado daugiau, todėl rezultatu 141-130 laimėjo prieš Paulių. Tai reiškė, kad P. Samoška turėjo vykdyti užduotį: atlikti „Žemaitukų“ dainas Plungės centre.

Apie tai jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram, o pranešimą pamatę žmonės suskubo į Plungės centrą pasiklausyti bei pasidaryti nuotraukų su draugais.

Paulius atliko kelias dainas: vieną jų padėjo sudainuoti žiūrovas, o kitą – pats Linas. Tai sulaukė gausių Plungės centre susirinkusių žmonių plojimų.

Visą vaizdo įrašą galite pamatyti YouTube platformoje:

