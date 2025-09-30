Su metalo detektoriais vaikščioję Paulius Samoška ir „žemaitukas“ Linas parodė, ką rado: teko vykdyti užduotį

Kaip paaiškino pats P. Samoška, jiedu turėjo dvi valandas paieškai pievoje bei dar vieną prie Palangos tilto.
Už surastus dalykus buvo gaunami taškai: radus aukso arba sidabro – 20 taškų, monetos, kulkos, gilzės, kariniai daykai – 10 taškų, darbo įrankiai ir pasagos – 5 taškai, šiukšlės ir vinys – 1 taškas, o radus skardinę – atimamas 1 taškas.
Jei pralaimi Paulius – turės atlikti tris „Žemaitukų“ dainas Plungės centre, jei pralaimi Linas – pripučiama sofa plauks per Telšiuose esantį ežerą.
Pirmieji radiniai
Jų paieškos prasidėjo būtent pievoje, kur buvo rasti metaliniai butelių kamšteliai, vinys, pasagos ir įrankiai.
Linas ten rado ir pirmąją monetą – rusiškas penkias kapeikas iš 1958-ųjų. Tai jam atnešė 10 taškų.
Neilgai trukus laimė nusišypsojo ir Pauliui, kuris rado gilzę.
„Yra biškį pavydo, taip?“, – per dantį „Žemaituką“ patraukė jis.
Po pirmojo turo Paulius turėjo 93 taškus, o Linas – 87.
Išsiaiškinti laimėtojui vyrai patraukė į Palangą.
Ten Linui vėl nusišypsojo sėkmė, mat jis rado 50 centų monetą, dėl kurios garsiai džiūgavo. Netrukus monetą, tik šįkart dviejų centų, rado ir Paulius.
Draugai patraukė ir aplinkinių dėmesį: praeiviai klausinėjo, kaip šiems sekasi bei smalsiai žiūrėjo.
Paplūdimio radiniai buvo tokie: butelių kamšteliai, butelis, užtrauktukas, kelios smulkios šiukšlės bei kelios euro centų monetos.
Atliko užduotį
Šioje dalyje Linas jų rado daugiau, todėl rezultatu 141-130 laimėjo prieš Paulių. Tai reiškė, kad P. Samoška turėjo vykdyti užduotį: atlikti „Žemaitukų“ dainas Plungės centre.
Apie tai jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram, o pranešimą pamatę žmonės suskubo į Plungės centrą pasiklausyti bei pasidaryti nuotraukų su draugais.
Paulius atliko kelias dainas: vieną jų padėjo sudainuoti žiūrovas, o kitą – pats Linas. Tai sulaukė gausių Plungės centre susirinkusių žmonių plojimų.
Visą vaizdo įrašą galite pamatyti YouTube platformoje:
