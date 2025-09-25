Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Plungės rajone apvirto automobilis: yra nukentėjusiųjų

2025-09-25 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:20

Plungės rajone trečiadienį nuo kelio nulėkus ir apvirtus automobiliui, per avariją nukentėjo trys žmonės, pranešė policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Plungės rajone trečiadienį nuo kelio nulėkus ir apvirtus automobiliui, per avariją nukentėjo trys žmonės, pranešė policija.

0

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. Sausdravėnų kaime vaikinas (gim. 2006 m.), vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas ir kelio reljefą, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi. 

Anot policijos, per eismo įvykį sužaloti ir medikams perduoti automobilio keleiviai: pilnametis vaikinas (gim. 2007 m.) ir du nepilnamečiai – mergina (gim. 2007 m.) ir vaikinas (gim. 2008 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

(nuotr. Fotodiena/Justinas Auškelis)
Plungės rajone žuvo su krovininiu automobiliu susidūrusi vairuotoja

