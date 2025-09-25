Plungės rajone apvirto automobilis: yra nukentėjusiųjų

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. Sausdravėnų kaime vaikinas (gim. 2006 m.), vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas ir kelio reljefą, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi.
Anot policijos, per eismo įvykį sužaloti ir medikams perduoti automobilio keleiviai: pilnametis vaikinas (gim. 2007 m.) ir du nepilnamečiai – mergina (gim. 2007 m.) ir vaikinas (gim. 2008 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
