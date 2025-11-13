 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Smūgis – garsiam reperiui: įtrauktas į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą

2025-11-13 13:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-13 13:33

Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis Alisheras Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą, praneša Migracijos departamentas. 

Alisheras Morgenshternas (nuotr. Instagram)

Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis Alisheras Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą, praneša Migracijos departamentas. 

REKLAMA
1

„Toks sprendimas priimtas gavus raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui“, – rašoma Eltai pateiktame Migracijos departamento atsakyme. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, jog reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio pabaigoje sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenshtern – lapkritį Vilniuje buvo numatomas jo koncertas. Taip pat URM paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.

REKLAMA

Atlikėjas A. Morgenshternas paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų reperio pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.

Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų