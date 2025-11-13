Smūgis – garsiam reperiui: įtrauktas į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą

„Toks sprendimas priimtas gavus raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui“, – rašoma Eltai pateiktame Migracijos departamento atsakyme.
Skelbiama, jog reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenshtern – lapkritį Vilniuje buvo numatomas jo koncertas. Taip pat URM paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Atlikėjas A. Morgenshternas paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų reperio pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.
