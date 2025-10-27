Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Skandalingasis reperis Diddy užpultas kalėjime

2025-10-27 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 15:55

Skandalingasis reperis P. Diddy (tikrasis vardasŠonas Kombsas), šiuo metu atliekantis bausmę kalėjime, vos išvengė mirties po to, kai jį užpuolė kitas nuteistasis ginkluotas savadarbiu peiliu.

P. Diddy (Nuotr. SCANPIX)
3

Apie incidentą pranešė Daily Mail, remdamasis atlikėjo bičiuliu Charlucci Finney.

P. Diddy
FOTOGALERIJA. P. Diddy

Pasak jo, užpuolikas kažkokiu būdu pateko į P. Diddy kamerą, kai šis miegojo.

„Jis pabudo jausdamas peilio ašmenis prie savo gerklės. Nežinau, ar jis pats apsigynė, ar įsikišo sargybiniai – bet žinau tik tiek, kad tai iš tiesų įvyko“, – pasakojo Finney.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reperis nenukentėjo

Laimei, reperis liko nenukentėjęs – jis laiku pabudo ir spėjo apsiginti. Į kamerą netrukus atskubėjo kalėjimo apsauga.

Draugo teigimu, šis išpuolis galėjo būti savotiškas įspėjimas.

„Jei tas vyras būtų tikrai norėjęs jam pakenkti, Šonas nebūtų išgyvenęs. Jam būtų pakakę sekundės, kad perrėžtų gerklę. Tai greičiausiai buvo perspėjimas – tarsi sakant: kitą kartą tau taip nepasiseks“, – sakė Finney.

P. Diddy buvo paskelbtas galutinis nuosprendis – reperis pripažintas kaltu dėl prostitucijos organizavimo kelionių metu ir nuteistas ketverių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme.

