Skandalingasis reperis Diddy užpultas kalėjime

Apie incidentą pranešė Daily Mail, remdamasis atlikėjo bičiuliu Charlucci Finney.
Pasak jo, užpuolikas kažkokiu būdu pateko į P. Diddy kamerą, kai šis miegojo.
„Jis pabudo jausdamas peilio ašmenis prie savo gerklės. Nežinau, ar jis pats apsigynė, ar įsikišo sargybiniai – bet žinau tik tiek, kad tai iš tiesų įvyko“, – pasakojo Finney.
Reperis nenukentėjo
Laimei, reperis liko nenukentėjęs – jis laiku pabudo ir spėjo apsiginti. Į kamerą netrukus atskubėjo kalėjimo apsauga.
Draugo teigimu, šis išpuolis galėjo būti savotiškas įspėjimas.
„Jei tas vyras būtų tikrai norėjęs jam pakenkti, Šonas nebūtų išgyvenęs. Jam būtų pakakę sekundės, kad perrėžtų gerklę. Tai greičiausiai buvo perspėjimas – tarsi sakant: kitą kartą tau taip nepasiseks“, – sakė Finney.
P. Diddy buvo paskelbtas galutinis nuosprendis – reperis pripažintas kaltu dėl prostitucijos organizavimo kelionių metu ir nuteistas ketverių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!