Skandalingasis „Diddy“ sulaukė verdikto – teisėjo sprendimas viską pakeitė

Tai vainikavo dramatišką, visą dieną trukusį teismo posėdį, kurio metu muzikantas atsiprašė ir maldavo pasigailėjimo.
Prokurorai prašė 11 metų – teisėjas nusprendė kitaip
Prokurorai siekė 55-erių S. Combsui skirti 11 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau apygardos teisėjas Arunas Subramanianas skyrė ketverių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir 500 tūkst. dolerių (425,9 tūkst. eurų) baudą.
S. Combso advokatai ragino teisėją skirti hiphopo žvaigždei metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri iš esmės būtų buvusi laikoma atlikta, nes jis jau daugiau nei metus kalinamas Brukline.
Liepos mėnesį prisiekusieji išteisino S. Combsą dėl sunkiausių jam pateiktų kaltinimų – prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir reketo – tačiau pripažino jį kaltu dėl dviejų atvejų, kai jis gabeno žmones per valstijų sienas prostitucijos tikslais.
Penktadienį teisėjas leido gynybai kelias valandas ginti S. Combsą, o pats muzikantas pasakė emocingą kalbą.
Galiausiai A. Subramanianas turėjo skaudžių žodžių nuteistajam ir guodė aukas, kurios liudijo S. Combso teismo metu.
Teisėjas teigė, kad įstatymas jį įpareigoja skirti bausmę, kuri atitiktų S. Combso „sunkių nusikaltimų“, kurie, jo teigimu, „nepataisomai pakenkė dviem moterims“, sunkumą.
Jis S. Combsui sakė, kad tikisi, jog nuteistasis „kuo geriau pasinaudos savo antruoju šansu“.
Ašaros teisme ir prašymas pasigailėti
Kreipdamasis į teismą prieš teisėjui paskelbiant nuosprendį, S. Combsas ašarodamas pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų.
„Prašau Jūsų kilnybės pasigailėjimo, – sakė jis. – Maldauju Jūsų kilnybės pasigailėjimo.“
S. Combsas atsiprašė savo šeimos ir aukų, sakydamas, kad jo elgesys buvo „bjaurus, gėdingas ir liguistas“.
„Man buvo bloga. Man buvo bloga nuo narkotikų. Buvau nevaldomas. Man reikėjo pagalbos, bet jos negavau“, – teigė jis.
