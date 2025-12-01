 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: naujuoju Ingos Ruginienės Vyriausybės kancleriu taps buvęs viceministras

2025-12-01 14:43 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 14:43

Naujuoju Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės kancleriu taps buvęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, praneša naujienų portalas lrt.lt. Jis pareigose pakeis lapkričio viduryje atsistatydinusį Laimoną Rudį. 

Inga Ruginienė BNS Foto

0

Portalo duomenimis, Vyriausybės kancleriu E. Bingelis pradės dirbti nuo gruodžio 10-osios. Tai lrt.lt patvirtino pati premjerė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, E. Bingelis pradės eiti Vyriausybės kanclerio pareigas nuo kitos savaitės“, – sakė ministrė pirmininkė.

Anksčiau kelis kartus socialinės apsaugos ir darbo viceministru dirbęs E. Bingelis vadovavo Tarptautinės migracijos organizacijos Lietuvos biurui, buvo Europos Socialinio Fondo Agentūros valdybos pirmininkas, Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos generalinis sekretorius.

ELTA primena, kad buvęs Vyriausybės kancleris L. Rudys dirbo atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko Vyriausybės kancleriu. Jis iš pareigų pasitraukė prieš kelias savaites. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

