Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už nepilnamečių tvirkinimą nuteistas Jakštys nesutinka su kalėjime jam skirta skatinimo priemone

2025-09-28 10:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 10:07

Už nepilnamečių tvirkinimą laisvės atėmimo bausmę atliekantis buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys teismui apskundė kalėjimo vadovo sprendimą skirti jam skatinimo priemonę – galimybę įkalinimo įstaigoje nusipirkti daugiau asmeninių daiktų.

Remigijus Jakštys (nuotr. Vaidos Girčės)

Už nepilnamečių tvirkinimą laisvės atėmimo bausmę atliekantis buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys teismui apskundė kalėjimo vadovo sprendimą skirti jam skatinimo priemonę – galimybę įkalinimo įstaigoje nusipirkti daugiau asmeninių daiktų.

REKLAMA
3

Regionų administracinis teismas trečiadienį atmetė minėto nuteistojo R. Jakščio skundą kaip nepagrįstą, Eltai patvirtino šio teismo atstovė Sigita Gamulėnienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, R. Jakštys apskundė Pravieniškių 1-ojo kalėjimo viršininko ir Lietuvos kalėjimų tarnybos sprendimą, kuriuo jam skirta skatinamoji priemonė, ir prašė teismo priteisti 200 eurų neturtinės žalos bei 5 proc. metinių palūkanų.

REKLAMA
REKLAMA

Ginčytu sprendimu R. Jakščiui buvo padidinta pinigų suma, už kurią jis per mėnesį gali įsigyti asmeninių daiktų – nuo 387 iki 440 eurų. Ši skatinamoji priemonė R. Jakščiui skirta už nepriekaištingą elgesį kalėjime ir pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką.

REKLAMA

Kaip teigė S. Gamulėnienė, į teismą kreipęsis R. Jakštys mano, jog šis sprendimas prieštarauja Bausmių vykdymo kodekso nuostatoms ir Viešojo administravimo įstatyme numatytam gero administravimo principui, kadangi skatinimo priemonė esą parinkta tokia, jog ji nedaro teigiamos įtakos jo elgesiui.

„R. Jakštys teigia, kad neturi pakankamai lėšų (kalėjime įsigyti asmeninių daiktų – ELTA), todėl tai, kad jam padidino limitą, nieko nereiškia. Pareiškėjas teigia, jog jis yra nedirbantis, negauna pajamų, todėl negalės pasinaudoti paskirta skatinamąja priemone“, – nurodė teismo atstovė.

REKLAMA
REKLAMA

Nuteistojo skundą atmetęs Regionų administracinis teismas nurodė, kad priimdamas sprendimą skirti skatinimo priemonę Pravieniškių 1-asis kalėjimas vadovavosi teisės aktais, atsižvelgė į visas aplinkybes, tad sprendimas dėl minėtos priemonės yra individualizuotas ir pagrįstas.

Nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą

R. Jakštys nuo praėjusių met balandžio 8 dienos atlieka teismo skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių tvirkinimą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu Kauno apylinkės teismas nagrinėja jau trečią R. Jakščio bylą, susijusią su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.

Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis.

REKLAMA

Teisėsaugos duomenimis, vyras atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų asmenų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų