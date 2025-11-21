Skaudi žinia: mirė žinomas Lietuvos prozininkas ir vertėjas

Banguolis Balaševičius gimė 1944 m. rugpjūčio 13 d. Alsėdžiuose, Telšių rajone. 1958 m. baigė Žemaitkiemio septynmetę mokyklą Šilutės rajone, 1967 m. – Miškų technikumą, 1973 m. – Maskvos M. Gorkio literatūros institutą. 1973–1975 m. dirbo ELTA, nuo 1975 m. – „Vagos“ leidykloje. 1991–1994 m. dirbo „Lietuvos aido“ redakcijoje, o nuo 1999 m. – kelerius metus savaitraštyje „Ekstra“.
Ignalinos rajono laikraščio „Mūsų Ignalina“ bendradarbis. Kūrybą spaudoje pradėjo skelbti 1967 m., o į Lietuvos rašytojų sąjungą įstojo 1982 metais.
Banguolis Balaševičius parašė fantastinę apysaką „Agentas ir robotas“ (1973), knygą „Įrašytas į Raudonąją knygą“ (1977), fantastinių apsakymų rinkinį „Žemiškos istorijos“ (1979), apysaką ir apsakymų rinkinius „Mes – ne robotai“ (1983) ir „Už laiko upės“ (1986.).
Į rusų kalbą yra išvertęs Vytauto Sirijos Giros „Raudonmedžio rojų“ (1977), Vytauto Petkevičiaus „Molio Motiejuką“ (1983), Viktorijos Daujotytės monografiją „Jurgis Baltrušaitis“ (1983), Antano Vienuolio „Kryžkeles“ (1986) ir kitų lietuvių autorių knygų.
Atsisveikinti su Velioniu galima lapkričio 23 d., sekmadienį, nuo 15 iki 17.30 val. ir lapkričio 24 d., pirmadienį, nuo 9 iki 13 val. Vilniaus laidojimo namuose (Sietyno g. 14, Vilnius). Laidotuvės – Kairėnų kapinėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!