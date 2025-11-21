Mirė 63-ejų legendinis muzikantas: „Visi šokiruoti“

Šeima liūdną žinią paskelbė socialiniuose tinkluose, o sukrėsti gerbėjai ėmė reikšti pagarbą muzikantui. Jo sūnėnas platformoje X rašė: „Deja, su liūdnomis naujienomis – mano dėdė Gary Mani Mounfield iš The Stone Roses šiandien mirė. Mąstau apie jo dvynius ir dėdę Greg šiuo liūdnu metu. Jis bus susitikęs danguje su savo nuostabia žmona Imelda. RIP Mani.“
Jautrūs žodžiai
Brolis taip pat pranešė apie netektį: „Su pačia sunkiausia širdimi turiu paskelbti apie savo brolio mirtį. Gary Mani Mounfield RIP.“
Skelbiama, kad Mani patyrė traukulių priepuolį namuose. Tėvas dviejų vaikų paskutinį kartą viešumoje buvo pastebėtas praėjusį mėnesį, per legendinio boksininko Ricky Hatton laidotuves Mančesterio katedroje.
Grupės bičiulis Ian Brown platformoje X rašė: „Ilsėkis ramybėje, Mani.“
Šaltinis, artimas šeimai, laikraščiui „The Sun“ patvirtino, kad apie Mani mirtį iš anksto informuoti artimiausi draugai ir buvę bendražygiai, tarp jų – „Oasis“ žvaigždė Liam Gallagher.
Šaltinis teigė: „Mani mirtis sukrėtė visus. Noel ir Liam Gallagher buvo paskambinta dar prieš paskelbiant žinią viešai. Jie šiuo metu koncertuoja Pietų Amerikoje ir buvo informuoti telefonu. Tas pats ir su The Stone Roses bei Primal Scream nariais. Tai be galo liūdnas metas, visi šokiruoti.“
Liam Gallagher taip pat pasidalijo jautriu įrašu: „Esu visiškai šoke ir sugniuždytas, išgirdęs skaudžią žinią apie Mani. Mano herojus. RIP.“
„The Charlatans“ lyderis Tim Burgess taip pat pagerbė muzikantą: „Vienas iš pačių geriausių žmonių visais atžvilgiais – nuostabus draugas. Myliu tave, Mani. Niekada nebus pamirštas.“
Anapilin prieš kelis metus išėjo ir žmona
Muzikanto mirtis įvyko praėjus dvejiems metams po žmonos Imelda netekties. Ji mirė 2023 m. lapkritį, būdama 52-ejų, po trejus metus trukusios kovos su žarnyno vėžiu. Pora augino dvynius berniukus, gimusius 2013 m. Liam Gallagher ir „The Stone Roses“ lyderis John Squire dalyvavo jos laidotuvėse Mančesteryje.
John Squire prisiminė: „Mani ir jo žmona labai mylėjo mūsų dukras, kai jos buvo mažos. Palaikėme ryšį nuo pat pirmo karto, kai grupė išsiskyrė. Mes kartu vykdavome atostogauti, dvi šeimos. Jie visada apdovanodavo mūsų mergaites – Mani iki šiol joms mėtydavo pinigų.“
Po žmonos diagnozės Mani BBC sakė išgyvenantis „visą emocijų spektrą“. Jis aiškino: „Viena diena gali būti paranojiška, kupina baimės, o kitą dieną matai, kaip ji kovoja, ir jauti didžiulį pasididžiavimą jos stiprybe. Tai tikra emocinė karuselė – bandai suvaldyti save, bet kartu turi palaikyti ir ją.“
Dar skaudesnė netektis buvo tai, kad mažiau nei prieš mėnesį mirė ir originalus „The Stone Roses“ bosistas Pete Garner, jam buvo 61-eri.
Legendinis bosistas
Mani išgarsėjo 1987 m. prisijungęs prie „The Stone Roses“ kaip bosistas. Kai grupė 1996 m. iširo, jis prisijungė prie „Primal Scream“, bet liko vienu aktyviausių balsų, siekusių grupės sugrįžimo.
Jis grojo su jais iki 2011 m. Po trejų metų pertraukos grupė vėl susijungė ir surengė 17 koncertų arenose bei stadionuose visame pasaulyje. 2016 m. išleisti paskutiniai du singlai – „All For One“ ir „Beautiful Thing“.
John Squire tuomet sakė: „Abu buvo labai sunku įrašyti, todėl albumą sukurti būtų buvę neįmanoma. Paskutinės gastrolės buvo mūsų įsipareigojimas – visi žinojome, kad tai pabaiga, todėl toks finalas buvo prasmingas.“
Mani ruošėsi kitą vasarą pradėti solinį turą „in conversation“, kurio metu būtų dalijęsis istorijomis apie gyvenimą su „The Stone Roses“ ir „Primal Scream“. Prieš kelias savaites paskelbęs turą, jis žadėjo pasakoti apie „Fools Gold“, Wembley stadioną, Ally Pally, teismus, skrybėles, Adidas, „Screamadelica“ ir „Second Coming“ – „tai, ko pasaulis laukė“.
Gerbėjų atsisveikinimai
Muzikantas gimė ir augo Mančesteryje, o mokyklą metė 16-os, kad galėtų siekti muzikos karjeros. Atsisveikinę gerbėjai jį vadina „industrijos legenda“.
Vienas įrašas teigė: „Mani buvo kiečiausias narys. Vaikinas, kuris visada žinojo stiliaus taisykles. Vienas iš tų mankystų, kuriuos matydavai Hurley’s Sports aštuntajame dešimtmetyje ir pagalvodavai – taip, jis tikrai kietas. Manchester United gerbėjas ir bosinės gitaros genijus. Vienas iš mūsų.“
Kitas rašė: „The Stone Roses buvo pirmoji grupė, dėl kurios muzika įgavo prasmę. Šiandien netekome legendos.“
Atsakydamas į sūnėno įrašą X platformoje, vienas gerbėjas pridūrė: „Baisi žinia, tavo dėdė buvo nuostabus žmogus – visada rasdavo laiko kiekvienam.“
