  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Šiurpi akimirka lėktuve – teko atšaukti skrydį: tai, ką padarė keleivis – sunkiai suvokiama

2025-11-28 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 12:55

Antradienį Atlantos policijos departamentas reagavo į incidentą Hartsfieldo-Jacksono Atlantos tarptautiniame oro uoste. Išsigandęs lėktuvo keleivis atidarė avarinį išėjimą pakilimo take ir aktyvavo pripučiamą čiuožyklą.

Lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

Trečiadienį, lapkričio 26 d., Atlantos policijos departamentas spaudos pranešime patvirtino, kad antradienį jie reagavo į incidentą Hartsfieldo-Jacksono Atlantos tarptautiniame oro uoste, rašoma PEOPLE.

Pareikšti kaltinimai

Lėktuvo keleiviui pareikšti kaltinimai po to, kai jis Atlantoje lėktuvui riedant atidarė avarinį išėjimą.

Skrydis į Amsterdamą buvo atidėtas po to, kai keleivis paskambino pagalbos telefonu 911 ir pranešė, kad lėktuve gali būti ginklas. Orlaivis, identifikuotas kaip 622-asis reisas, grįžo į Rampą 9, kur APD (Atlanto policijos departamento) pareigūnai įlipo į lėktuvą ir sulaikė skambintoją, poną Johannesą Van Heertumą (32 metų)“, – teigė valdžios atstovai.

Jie pridūrė: „Pirminis tyrimas rodo, kad Van Heertumas manė matęs kitą keleivį su ginklu ir, atrodo, panikavo, galiausiai atidarė avarinio išėjimo duris ir aktyvavo pripučiamą čiuožyklą lėktuvui riedant.“

Psichinė sveikata

„Van Heertumas taip pat, atrodo, patyrė psichinės sveikatos epizodą“, – tęsė policija. „Jis buvo apžiūrėtas greitosios medicinos pagalbos darbuotojų Tarptautinio terminalo nuovadoje, o vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl neatsargaus elgesio, nusikalstamo turto sugadinimo ir trukdymo saugumo priemonėms.“

Tuomet vyras buvo nuvežtas į Kleitono apygardos kalėjimą. Valdžios atstovai pridūrė pranešę APD tėvynės saugumo tarnybai.

Atšaukė skrydį

KLM (seniausia pasaulio oro linijų bendrovė) avialinijos pranešime žurnalui „PEOPLE“ patvirtino, kad turėjo atšaukti skrydį.

„Lapkričio 25 d., lėktuvui KL622 iš Atlantos į Amsterdamą riedant, įvyko incidentas, susijęs su nevaldomu keleiviu, kurio metu keleivis atidarė avarinio išėjimo duris. Šį incidentą tiria vietos valdžios institucijos“, – rašė jie.

Oro linijos pridūrė: „Deja, turėjome atšaukti skrydį. Visi kiti keleiviai buvo perregistruoti į artimiausius galimus skrydžius.“

Daugelis orlaivyje buvusių keleivių pasidalino apie „šiurpią“ akimirką.

„Jis sakė, kad kažkas turi ginklą lėktuve, jis buvo tikrai garsus“, – „Fox 5 Atlanta“ sakė Jackas Andersonas.

„Lengviausias būdas atsikratyti psichozinio keleivio – tik su policijos pajėgomis“, – įgulos narys pranešė oro eismo kontrolieriui, pranešė kanalas.

Keleivė Jane Anderson pridūrė: „Viskas greitai eskaluota, jis bėgo ir jie puolė jį, bet jis jau buvo atidaręs lėktuvo duris.“

„Džiaugiamės, kad jis neatidarė jų skrydžio metu“, – sakė Jackas.

Policija savo pranešime taip pat rašė, kad „informacija yra pirminio pobūdžio ir gali keistis, tyrimui progresuojant ir paaiškėjus naujai informacijai“.

