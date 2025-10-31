Sandra Šernė – apie tai, kaip rūpinasi savo išvaizda: susiduriu su iššūkiu

Šventės metu pristatyta naujiena – „Dark Spot“ serumas, skirtas kovai su hiperpigmentacija ir natūraliam odos spindesiui atkurti. Pažangi veikliųjų medžiagų sinergija padeda sumažinti įsisenėjusių pigmentinių dėmių matomumą bei užkerta kelią naujų dėmių atsiradimui. Serumas šviesina ir išlygina veido odos atspalvį, suteikia jai skaistumo bei gerina bendrą odos būklę.
Išskirtiniame grožio renginyje pristatytos profesionalios kosmetikos naujienos – apsilankė ir žinomos moterys (nuotr. Martyno Stankaičio)(52 nuotr.)
Produktas tinka visiems, siekiantiems sumažinti hiperpigmentaciją, sulėtinti odos senėjimo požymius bei tolyginti ir pašviesinti odos atspalvį. Taip pat pristatyti artėjančioms žiemos šventėms skirti kosmetikos rinkiniai: kolageno, odos atkūrimo, „Hyaluronic Filler“, „Mature Perfection“ ir deimantų kolekcijos.
Renginyje apsilankiusi drabužių dizainerė Sandra Šernė ypatingą dėmesį skiria veido odos priežiūrai. Žinoma moteris vadovaujasi kosmetologės sudaryta kasdiene rutina, kuri, pasak jos, duoda puikių rezultatų.
„Džiaugiuosi, kaip šiandien atrodo mano oda. Įsitikinau, kad norimų rezultatų galima pasiekti naudojant kokybiškas priemones. Kruopščiai plaunu veidą, tepu specialiai rytui ir vakarui skirtus kremus, naudoju lakštines kaukes, nepamirštu kokybiškos sudėties serumų ir rūpinuosi paakių oda. Nors neturiu didelių odos problemų, susiduriu su kitu iššūkiu – odos stangrumo trūkumu. Norint išlaikyti gražų veido kontūrą, būtina nuosekliai rūpintis oda bei užtikrinti tinkamą drėkinimą“, – pasakojo S. Šernė.
Stilistė Santa Mišenytė juokavo galinti save vadinti „G.M. Collin“ kosmetikos eksperte. Žinoma moteris anksčiau turėjo problemų su veido oda, todėl pradėjo lankytis pas kosmetologę, dirbančią su šio prekių ženklo produktais.
Taip ji išbandė ne vieną specialistės rekomenduotą priemonę. Kai savo mylimiausią produktą S. Mišenytė įvardino serumą kapsulėse su keramidais, kuris stiprina drėgmės balansą, atkuria odos barjerą ir suteikia šilkinį komforto pojūtį.
„Kosmetologė parinko priemones, kurios padėjo išspręsti odos problemas. Man labai patinka „G.M. Collin“ produktų tekstūra, kvapas – jie puikiai susigeria, drėkina ir atlieka visas reikalingas funkcijas. Tai prabangos prekė, kurią mano oda iš karto pajunta. Šiuo metu veido odos priežiūrai skiriu ypatingą dėmesį, nes nenorėčiau dar kartą eiti tuo pačiu sunkiu keliu. Ryto ir vakaro odos priežiūros rutina man yra būtina norint turėti švytinčią odą“, – sakė S. Mišenytė.
Dizainerė Agnė Kuzmickaitė teigė nemėgstanti eksperimentuoti veido odos priežiūros klausimais. Priemones ji renkasi itin atsakingai, teikdama prioritetą laiko patikrintai, kokybiškai profesionaliai kosmetikai. „Puoselėjant grožį labai svarbu neperlenkti lazdos. Rūpindamasi veidu, visada atlieku pagrindinius žingsnius. Mano oda linkusi į sausumą, todėl ypatingą dėmesį skiriu drėkinimui“, – kalbėjo garsi drabužių kūrėja.
Buvusio krepšininko Roberto Javtoko žmona Vilma Javtokienė yra natūralaus grožio puoselėtoja. Keturių vaikų mama už jaunatvišką išvaizdą dėkinga savo mamos genams. „Kol kas man nereikia jokių pagalbinių priemonių – veido odai pakanka tinkamos priežiūros naudojant kokybišką kosmetiką: prausiklius, kremus, serumus ir kaukes.
Jei produktai man tinka ir patinka, juos naudoju daugelį metų. Esu patenkinta savo odos būkle – puoselėju jos natūralų grožį efektyviomis kosmetikos priemonėmis“, – kalbėjo V. Javtokienė.
Renginyje apsilankė ir žinoma kosmetologė Katerina Stankūnė. Pasak „G.M. Collin“ prekės ženklo ambasadorės Lietuvoje, norint džiaugtis švytinčia oda, svarbiausia yra reguliarumas. Kaip savo mėgstamiausius šio prekės ženklo produktus K. Stankūnė įvardijo keramidų serumą kapsulėse, kurį naudoja visus metus, taip pat serumą su AHA ir BHA rūgštimis, suteikiantį odai švytėjimo, bei drėkinantį kremą su augalų kamieninių ląstelių ekstraktu, kuris gerina odos išvaizdą ir užtikrina ilgalaikį drėgmės balansą.
„Kiekvieną rytą pradedu nuo prausiklio, toniko, serumo, paakių kremo, veido kremo ir apsaugos nuo saulės. Vakarais – kruopštus valymas, tonizavimas, serumas, paakių kremas ir veido kremas. Taip pat nepamirštu profesionalių procedūrų. Atrodo daug, bet kai šie žingsniai tampa rutina, tai neužtrunka ilgai“, – pasakojo K. Stankūnė.
Profesionaliomis grožio naujovėmis taip pat domėjosi sveikos gyvensenos ir mitybos specialistė Gretė Smičiūtė, buvęs modelis Simona Starkutė, aktorė Ineta Stasiulytė, kulinarinių knygų autorė Liucina Rimgailė, tinklaraštininkė ir didžėjė Simona Burbaitė bei kitos viešnios bei grožio pasaulio atstovės.
