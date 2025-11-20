 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Rasos Vilkienės gyvenime – ypatinga diena: tapo močiute

2025-11-20 13:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 13:39

Žinomos sporto trenerės Rasos Vilkienės gyvenime – džiugi diena. Pasaulį išvydo jos anūkė, dukros Evos mergaitė.

Rasa Vilkienė su dukra (nuotr. asm. archyvo)
14

2

Šią džiugią naujieną Rasa pranešė socialiniame tinkle Instagram, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Rasa Vilkienė su dukromis (asmeninis archyvas)
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rasa Vilkienė su dukromis (asmeninis archyvas)

Jautrūs žodžiai

Prie nuotraukos su dukromis ir anuke, moteris jautriai rašė:

„Dukra Evutė susilaukė dukrytės… Ir tą akimirką, kai pirmą kartą paėmiau ją ant rankų, pasaulis sustojo. Tapau močiute. Tapau liudininke naujos, tyriausios gyvybės pradžios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tas jausmas, kai laikai savo anūkėlę – tai tarsi širdis atrastų dar vieną kambarį meilės, apie kurį net nežinojai. Ji tokia maža, tokia gležna, tokia tobula… Atrodo, lyg visas pasaulis tilptų į tuos mažus delniukus.

Ši nauja būtybė užburia kiekvienu krustelėjimu, kiekvienu garseliu. Jos laukimas buvo kupinas ilgesio, vilties ir švelnaus jaudulio, o jos atėjimas į mūsų šeimą atnešė šviesos, džiaugsmo ir nepakartojamų akimirkų, kurios jau dabar daro mūsų gyvenimą pilnesnį. Kiekvienas jos atodūsis primena, koks trapus ir kartu stebuklingas yra gyvenimas.

Aš esu be galo laiminga. Turiu tris nuostabias dukras, kurios kasdien įkvepia stiprybe, moteriškumu ir nuoširdumu. Ir dabar – anūkę, mažą stebuklą, kuri pripildė mano širdį naujos meilės bangos.

Ačiū visatai, kad apdovanojo mane tokiu turtu, tokia gausa ir tokia meile. Tai dovanos, kurios neįkainojamos, ir kurioms aš lenkiu galvą su didžiausiu dėkingumu.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

