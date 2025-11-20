Rasos Vilkienės gyvenime – ypatinga diena: tapo močiute

Šią džiugią naujieną Rasa pranešė socialiniame tinkle Instagram, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jautrūs žodžiai
Prie nuotraukos su dukromis ir anuke, moteris jautriai rašė:
„Dukra Evutė susilaukė dukrytės… Ir tą akimirką, kai pirmą kartą paėmiau ją ant rankų, pasaulis sustojo. Tapau močiute. Tapau liudininke naujos, tyriausios gyvybės pradžios.
Tas jausmas, kai laikai savo anūkėlę – tai tarsi širdis atrastų dar vieną kambarį meilės, apie kurį net nežinojai. Ji tokia maža, tokia gležna, tokia tobula… Atrodo, lyg visas pasaulis tilptų į tuos mažus delniukus.
Ši nauja būtybė užburia kiekvienu krustelėjimu, kiekvienu garseliu. Jos laukimas buvo kupinas ilgesio, vilties ir švelnaus jaudulio, o jos atėjimas į mūsų šeimą atnešė šviesos, džiaugsmo ir nepakartojamų akimirkų, kurios jau dabar daro mūsų gyvenimą pilnesnį. Kiekvienas jos atodūsis primena, koks trapus ir kartu stebuklingas yra gyvenimas.
Aš esu be galo laiminga. Turiu tris nuostabias dukras, kurios kasdien įkvepia stiprybe, moteriškumu ir nuoširdumu. Ir dabar – anūkę, mažą stebuklą, kuri pripildė mano širdį naujos meilės bangos.
Ačiū visatai, kad apdovanojo mane tokiu turtu, tokia gausa ir tokia meile. Tai dovanos, kurios neįkainojamos, ir kurioms aš lenkiu galvą su didžiausiu dėkingumu.“
