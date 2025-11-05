Radži atskleidė, ar suvaidino santykius su Agne Petravičiene: štai kokia tiesa

„Dalyvio anketą užpildžiau, kai jų jau buvo gal du tūkstančiai. Nustebau, kad man paskambino. Atvažiavau į Vilnių pilnas emocijų, net šnekėt nebemokėjau. Apsirengęs kelnes, pasipuošęs, o čia visi su džinsais atėję. Buvo baisu žiūrėt, kaip atrodau“, – pirmus žingsnius televizijoje tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ prisiminė Radži.
Į nostalgiškus prisiminimus leidosi ir realybės šou prodiusavęs ir vedęs A. Valinskas: „Jūs buvot tapę serialo veikėjais. Visa Lietuva žiūrėjo, atskiri šeimos nariai net buvo išsirinkę savo favoritus ir gyveno jūsų gyvenimą.“
Tuomet šou gerbėjus dainomis „Ką daryt?“ ir „Čigono meilė“ pavergęs Radži liko per žingsnį nuo pergalės – nusileido Merūnui Vitulskiui, rašoma pranešime spaudai.
„Džiaugiuosi, kad pralošiau Merūnui, o ne kitam, panašaus į mano tembrą atlikėjui. Jeigu būčiau pralošęs prieš kokią Petravičienę, man būtų buvę daug blogiau“, – juokėsi Radži.
Prakalbo apie Agnę
Iš tiesų, santykiai su realybės šou kolege Agne Petravičiene buvo tarsi nuolat kunkuliuojanti muilo opera, kurstoma ne iš išorės, o pačių jos veikėjų:
„Ten niekas nebuvo suvaidinta, mane tiesiog nervuodavo. Dabar dar irgi būna užknisa, bet ji tai žino ir tuo naudojasi. Kartais norėdavau prieit ją papurtyt, nes tiek davesdavo...“.
Tuomet įsižiebusios kibirkštys niekur nedingo – „Kelias į žvaigždes“ dvidešimtmečio koncertiniam turui didžiuosiuose Lietuvos miestuose besiruošiantys atlikėjai vėl drauge lips į sceną ir publikai primins anuomet mintinai drauge dainuotą „Verksi tu“.
„Anksti supratau, kad į pasaulį atėjau linksminti žmonių“, – prisipažino Radži.
Atrasti muziką jam padėjo globėja Vidutė, kurią jis šiandien vadina mama. Tikroji, būsimojo dainininko susilaukusi kalėjime, pasak Radži, neturėjo stipraus motinystės instinkto: „Užaugęs supratau, kad negali tokių žmonių kaltint, ji kitaip negalėjo gyventi. O aš labai gerai gyvenau be jos.“
Radži džiaugiasi, kad jo atliekamos dainos sulaukia dėmesio, dar nė karto nėra tekę atšaukti koncerto, o publika juose jaunėja.
„Vis dar stebiuosi savo koncertuose pamatęs jaunų žmonių. Klausiu, gal koncertus supainiojo? Bet suprantu, kad jie randa mane per socialinius tinklus“, – pasakojo Radži, prisipažinęs, kad kasmet padėkoja Dievui už dar vienus scenoje praleistus metus.
Kalbėdamas su A. Valinsku, Radži prisiminė ir epizodus, kai po koncertų tekdavo bėgti nuo įsiaudrinusių gerbėjų.
„Privačius koncertus dažniausiai užsako moterų kolektyvai. Esu kartą grįžęs ir be marškinių sagų, ir be švarko, su kelnėm ant vienos sagos“, – juokėsi dainininkas.
Net ir su emocingomis ir ribas peržengiančiomis gerbėjomis dainininkas stengiasi bendrauti gražiai, pagarbiai, o jei susitarti sunku – tenka sprukti ir per atsarginį išėjimą.
Tikriausia mažai kas Lietuvoje žino, kad lyg žuvis vandenyje scenoje besijaučiantis Radži yra diplomuotas virėjas.
„Iš tiesų, valgio ruošimas manęs visai netraukia. Baigiau tuos mokslus, nes skaičiuot nemokėjau, – sakė dainininkas, – Kursiokės mane labai mylėjo, už mane viską padarydavo, aš tik dainuodavau nuėjęs. Net diplominį už mane padarė. Paskutinį kartą padainavau ir gavęs diplomą atsisveikinau. Naujam savo bute tik du kartus esu dujas įjungęs.“
Visą Arūno ir Radži pokalbį tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“, kviečiame žiūrėti čia:
