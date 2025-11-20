Prisimenate šią „Hario Poterio“ aktorę? Nepatikėsite, kuo ji užsiima dabar

Vietoje pikantiško turinio aktorė ten kuria… plaukų fetišo vaizdo įrašus ir nuotraukas. Netikėta veikla tapo jos būdu atsitiesti finansiškai ir, kaip pati sako, „išbristi iš skolų“, tuo pačiu metant aktorinį iššūkį sau, skelbia UNILAD.
Netikėtas gyvenimo posūkis
Šių metų pradžioje J. Cave paskelbė prisijungusi prie platformos kaip papildomo pajamų šaltinio ir būdo padengti skolas. „Pradedu „OnlyFans“. Tai nėra seksualus turinys. Tai – fetišas. O fetišas nebūtinai reiškia seksą“, – sakė ji dar kovą.
Aktorė, auginanti keturis vaikus, atviravo apie savo tikslus: „Mano tikslas? Išbristi iš skolų. Sustiprinti save. Įrodyti tiems, kurie mane kadaise nuvertino, kad nesu tokia miela, kaip atrodau. Skirti laiko tam, kam anksčiau neskyriau – savęs mylėjimui.“
Nors daug kas tikėjosi pikantiško turinio, J. Cave laikosi savų taisyklių. Aštuonis mėnesius platformoje ji laikosi principo: kiekvienoje nuotraukoje ar vaizdo įraše pagrindinis akcentas turi būti plaukai.
„Nuo pat pradžių nusistačiau taisyklę – plaukai visada yra pagrindinis personažas. Ir iki šiol jos laikausi“, – pasakojo ji interviu UNILAD.
Kokius prašymus Jessie priima?
Aktorė sulaukia ir nepageidaujamų užklausų, nes kai kurie mano, kad ji kuria pornografinį turinį. Vis dėlto ji aiškina, kokias užduotis iš tikrųjų sutinka daryti – kai kurias jų vadina net „smagiomis“.
„Plaukai yra centras, bet kartais pasitaiko prašymų, kurie nukrypsta į kitus fetišus ar temas“, – sakė J. Cave.
Vienas populiariausių yra „vaidmeninis“ žaidimas: „Žmonėms patinka, kai turi vaidinti, kad nežinai, jog tave stebi. Kažkas labai kasdieniško, pavyzdžiui, išimi skalbinius iš skalbimo mašinos. Idėja tokia: tu „pastebi“, kad esi stebima, ir sureaguoji. Man tai juokinga – tarsi mažas aktorinis iššūkis.“
Taip pat aktorė sulaukia prašymų dėl to, ką pati vadina „gigantizmu“ – tai kai žmonėms patinka, kad ji atrodo milžiniška ir dominuojanti. „Su savo plaukais tai lengva padaryti. Tiesiog telefoną laikai neįprastu kampu, kad atrodytum didesnė, o plaukai užpildo visą ekraną. Tai smagi užduotis tiek man, tiek žiūrovams.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!