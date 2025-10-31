Gera žinia Hario Poterio gerbėjams – sugrįžta tai, ko daugelis laukė

Antrojo sezono dalyviai pasiners į dar platesnį burtų, kūrybiškumo bei desertų magijos pasaulį, kuriame jų laukia nepakartojama patirtis. Serialas, įkvėptas pasaulinės „Harry Potter“ fenomeno sėkmės, sujungia legendinį pasakojimą ir fantastiškus konditerijos kūrinius konkurse, kuris pirmojo sezono metu prikaustė žiūrovus prie ekranų.
Aktoriai įkūnija veikėjus
Laidos vedėjai – Jamsesas ir Oliveris Phelpsai, Hario Poterio filmuose, atlikę Fredo ir Georgo Vizlių vaidmenis. Aktoriai gerai žinomi dėl savo žavesio, humoro bei istorijų iš užkulisių. Prie jų prisijungia vertinimo komisijos nariai – kulinarijos meistrai Carla Hall ir Jozefas Youssefas, garsėjantys išskirtiniu skoniu ir aukštais reikalavimais. Šešių serijų sezone taip pat pasirodys ypatingi svečiai: Warwickas Davisas (profesorius Flitwickas), Afshan Azad (Padma Patil) ir Devonas Murray (Semas Finiganas), kurie padės vertinti kūrinius bei pasidalys prisiminimais iš filmavimo aikštelės.
Dviejų valandų premjeroje aštuonios dviejų dalyvių komandos pradės kelionę Didžiojoje salėje, kur bus suskirstytos į keturis koledžus pagal Hogvartso skrybėlės sprendimą – Grifų Gūžtą, Švilpynę, Varno Nagą ir Klastūnyną.
Pirmoji užduotis
Dalyvių lauks pirmoji užduotis – sukurti įspūdingus, valgomus kūrinius, įkvėptus kultinių „Harry Potter“ momentų ir savo koledžo dvasios. Kiekvieną savaitę komandos susidurs su naujais iššūkiais, kuriuose turės sujungti skonį, kūrybiškumą ir vizualinį įspūdį. Vienoje serijoje laimėjusios komandos gaus pranašumų kitoje arba galimybę apsunkinti konkurentų užduotis.
Filmavimai vyko „Warner Bros. Studios Leavesden“ studijoje, originalioje „Harry Potter“ filmavimo aikštelėje – „Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter“. Čia atgyja tokios legendinės vietos kaip 9¾ platforma, Didžioji salė, Skersinis skersgatvis, Eliksyrų klasė, Privet Drive, sugriautas „Gringotts“ bankas bei trijų aukštų „Knight Bus“.
Iš viso varžysis šios komandos: Alex Madrigal (Playa Del Carmen, Meksika) ir Jenny Chambers (Salisbury, Jungtinė Karalystė), Andy Ortega (Yonkers, Niujorkas) ir Stefan Rose (Yorkshire, Jungtinė Karalystė), Angel Figueroa (Denveris, Koloradas) ir Rui Mota (Lisabona, Portugalija), Caitlin Taylor (Bowie, Merilandas) ir Jaleesa Mason (Bloomfieldas, Naujasis Džersis), Heather Tocco (Rochesteris, Mičiganas) ir Kate Sigel (Nashville, Tenesis), Marj Santaromana (Richmond, Virdžinija) ir Sarah Arnold (Charleston, Pietų Karolina), Molly Robbins (Lankashyras, Jungtinė Karalystė) ir Priya Winsor (St. Albert, Alberta, Kanada), bei Jujhar Mann (Surrey, Britų Kolumbija, Kanada) ir Katie Bonzer (Orlando, Florida).
Paminės filmo 20-ąsias metines
Finale likusios komandos kurs įspūdingą kūrinį, skirtą „Ugnies taurei“, paminint ketvirtojo filmo 20-ąsias metines. Nugalėtojai bus apdovanoti trofėjumi ir titulo „Wizards of Baking“ vardu.
Gerbėjai gali sekti #WizardsOfBaking socialiniuose tinkluose, bendrauti su kitais žiūrovais, stebėti vaizdo reportažus iš užkulisių, pažinti vedėjus, teisėjus ir konkurso dalyvius bei sužinoti, kas laukia šiame magiškame kepinių konkurse.
„Harry Potter: Wizards of Baking“ – „Warner Horizon“ ir „theoldschool“ bendras projektas, kuriame vykdomaisiais prodiuseriais dirba „Warner Horizon“ atstovai Bridgette Theriault ir Danas Sacksas bei „theoldschool“ kūrėjai Robinas Ashbrookas ir Yasmin Shackleton.
Naują „Harry Potter: Wizzards of Baking“ sezoną bus galima išvysti nuo lapkričio 3 d.„HBO Max“ platformoje Lietuvoje per didžiąsias programėles, mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius televizorius ir internetu svetainėje hbomax.com, o taip pat ir per išskirtinį partnerį „Go3“. Nuo lapkričio 4 d. antrasis serialo sezonas pasirodys ir „discovery+“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per „Telia Play“.
