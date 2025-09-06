Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Prieš SEL koncertą Vilniuje – įspėjimas: šiuo atveju būsite neįleisti

2025-09-06 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 14:00

Jau šiandien, rugsėjo 6-osios vakarą, Vilniuje vyks ilgai lauktas SEL koncertas. Po ketverių metų pertraukos grupė grįžta į sceną, į Kalnų parką, su programa, kuri pažada tapti išskirtiniu įvykiu.

Egidijus Dragūnas-SEL (nuotr. R. Riabovo, (Indrė Pix / prokadras.lt)
7

8

Žiūrovų laukia ne tik galingas garsas ir įspūdinga šviesų programa – tai bus koncertas, kuriame susijungs visa SEL istorija ir legendinė energija.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš SEL koncertą – organizatorių žinutė

Grupė pasiruošusi įnešti maksimalų įsitraukimą į savo kūrybą, suteikdama koncertui išskirtinę gyvybę ir dinamiką.

Planuojantiems vykti į renginį, svarbu žinoti keletą dalykų.

Durys į koncertą atsidarys 18:00 val., o koncerto pradžia – 20:00 val.

Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys sunkiojo metalo grupė „Erdvė“ bei JD iš Londono – Sofija T.

Organizatoriai įspėja – Kalnų parke laukiama pilnutėlė estrada, todėl neišvengiamos eilės. Rekomenduojama atvykti anksčiau – vyks patikros.

Organizatoriai taip pat siunčia žinią, kad padauginus alkoholio, į renginį griežtai nebus įleidžiama.

blaivius
blaivius
2025-09-06 14:15
nelbai suprantu, kaip ten blaivam galima eiti..
Atsakyti
K.
K.
2025-09-06 14:23
Ir vėl tas paskutinis, paskutinis, paskutiniausias atsisveiknimo koncertas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
