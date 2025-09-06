Prieš SEL koncertą Vilniuje – įspėjimas: šiuo atveju būsite neįleisti

Žiūrovų laukia ne tik galingas garsas ir įspūdinga šviesų programa – tai bus koncertas, kuriame susijungs visa SEL istorija ir legendinė energija.
Prieš SEL koncertą – organizatorių žinutė
Grupė pasiruošusi įnešti maksimalų įsitraukimą į savo kūrybą, suteikdama koncertui išskirtinę gyvybę ir dinamiką.
Planuojantiems vykti į renginį, svarbu žinoti keletą dalykų.
Durys į koncertą atsidarys 18:00 val., o koncerto pradžia – 20:00 val.
Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys sunkiojo metalo grupė „Erdvė“ bei JD iš Londono – Sofija T.
Organizatoriai įspėja – Kalnų parke laukiama pilnutėlė estrada, todėl neišvengiamos eilės. Rekomenduojama atvykti anksčiau – vyks patikros.
Organizatoriai taip pat siunčia žinią, kad padauginus alkoholio, į renginį griežtai nebus įleidžiama.
