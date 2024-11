Egidijus Dragūnas atskleidė, kiek laiko nevartoja alkoholio: „Jau nebegaliu to daryti“

Pastaruoju metu E. Dragūnas gyvena griežtu darbo ritmu. Penktadienį jis savo gerbėjams žada pristatyti naują kūrinį, greituoju metu ir nują albumą. Laukia ir grupės „SEL“ koncertas „Žalgirio“ arenoje.

„Ruduo man pats darbymetis. Pastaruoju metu gyvenu režime. Šiandien miegoti ėjau 7 ryto, ir taip kasdien. Šalia namų turime įrašų studiją, kurioje darbas prasideda 8 vakaro ir baigiasi 5 ryto. Geriausia dirbti naktimis, nes neprisilieti prie realaus pasaulio ir turi laiko atsipalaiduoti, pasvajoti visai kitaip“, – tikina jis.

Atlikėjas teigia, kad naujų kūrinių paleidimas į viešumą yra atsakingas darbas.

„Tu parašai muziką, o jos žmonės gali klausytis dešimtmečius. Pats nemaloniausias momentas yra tas, kai eini kur nors parduotuvėje ir pradeda groti daina, kuri tau visai nepatinka. Ir taip išmuša toks prakaitas, spaudimas pakyla ir norisi tiesiog pabėgti iš parduotuvės.

REKLAMA

REKLAMA

Turbūt 80 procentų mano muzikos man nepatinka. Šiais laikais muzikos yra labai daug. Daugelis įsivaizduoja, kad gali ją kurti, bet tai nėra duota visiems“, – teigė E. Dragūnas.

REKLAMA

Nors anksčiau žiniasklaidoje atlikėjo vardas šmėžavo daugiau, dabar vyras labai atsirenka, kam pasakoti apie save. O savo asmeninio gyvenimo jis apskritai stengiasi neviešinti.

„Interviu pasiūlymų aš sulaukiu dažnai, bet pats atsirenku, kur eiti. Yra žmonių, kurie interviu duoda kiekvieną savaitę – nei jie kokie muzikantai, nei režisieriai, nei produktų kūrėjai. Tai tiesiog oro direktoriai, kurie nieko neveikia, bet tik pasakoja apie save.

REKLAMA

REKLAMA

Yra daug interviu ir tinklalaidžių, kuriuose yra žmonės apie nieką, kurie tik kalba ir prastūminėja laiką. Dabar yra toks laikmetis. Nuo to dabar esu atsiribojęs ir stengiuosi neviešinti savo gyvenimo, taip man ramiau“, – sako laidos svečias.

„Grįžta į formą“

Nors greitai turėjo būti pristatytas jo naujas albumas, visgi jo premjera nusikėlė po pusės metų.

„Nebuvo didelės konkurencijos ir buvo periodas, kai 7-erius metus išvis nieko neveikiau. Dabar vyksta įtemptas ir atsakingas darbas. Pusę metų mes sėdime įrašų studijoje, ieškome skambėjimo, žiūrime melodijas. Paskutinį albumą išleidome turbūt prieš 10 metų, tad jaučiu, kad jau laikas vėl tai padaryti“, – pasakoja Egidijus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis neslepia, kad po ilgo laiko, praleisto nekuriant muzikos, dabar jis vėl turi „grįžti į formą“.

„Turi būti kasdieninis darbas. Ateini į įrašų studiją, įsijungi kompiuterį ir prasideda darbas, ieškojimas, idėjų generavimas. Nesu stiprus muzikantas iš tos pusės, kuri liečia melodijas. Aš daugiau ieškau, groju. Įrašėme vieną dainą, grįžau namo, parodžiau ją savo draugei Žanetai, o ji man sako, kad tą melodiją jau kažkur girdėjus.

REKLAMA

Sakau: „ne, čia nauja, šviežia daina“. O ji man sako: „čia gi ABBA“. Ir tikrai supratau, kad čia ta grupė. Man visada yra tokia baimė, kad ji išsenka, nes akordai kartojasi. Yra daug dainų, ant kurių motyvų gali sudainuoti kitas dainas“, – teigia vyras.

Paklaustas, ar po tokio ilgo laiko scenoje publika atlikdamas naują kūrinį jis jaučia jaudulį, vyras atvirauja, kad jam svarbiausias pasiruošimas.

REKLAMA

„Čia kaip mokykloje ruošiesi egzaminui – jei tikrai pasiruošei, viską moki, tai tikrai atėjai laimėti. Aš neateinu ten jaudintis, o ateinu dirbti. Nemiegame iki 5 ryto, kad paskui tikrai nesijaudintumėte“, – šypteli jis.

Populiarumo kaina

Kalbėdamas apie poilsį, E. Dragūnas neslepia, kad geriausiai gali pailsinti kūną ir protą užsienyje – tiksliau, Dubajuje.

„Lietuva man yra darbo vieta. O Dubajuje manęs niekas nepažįsta. Į populiarumą aš dabar žiūriu visai kitaip – anksčiau mane džiugindavo, kai prašydavo nusifotografuoti, dabar aš dėl viso to tiek nesidžiaugiu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sulaukiu dėmesio tikrai nemažai – pats šlykščiausias jis būna tada, kai kažkas juokiasi už nugaros, apkalba. Mažai privalumų dėl populiarumo. Nežinau, ar užsiimčiau tokiu darbu. Geriau, kai tavęs nieks nežino“, – sako jis.

„Kai keliauji, tave miestas arba priima, arba išspjauna. Buvo man momentų, kai Los Andžele buvau tiek priimtas, tiek ir ne. O Dubajus yra miestas, kuris mane visada priima.

REKLAMA

Ten pasaulis labai skirtingas – gali užeiti į vienus namus, kuriuose yra skurdas, o kituose, išblizgintuose yra moterys, niekada nerūkiusios ir nevartojusios alkoholio“, – tikina pašnekovas.

Supurtęs skandalas

Pokalbio metu buvo paliesta ir skandalų tema, kuomet 2022 metų pradžioje, prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje, vyras socialiniuose tinkluose teigė, kad Rusijos veiksmai yra „natūralus planetos išvalymas“.

REKLAMA

„Atsimenu tą dieną, kai ryte atsikėliau, pasižiūrėjau instagrame ir buvo minus 40 tūkst. sekėjų ir 200 tūkst. atėjusių heito žinučių. Aišku, buvo visokių, bet daugiausia heito. Žinojau, kad po to sukrėtimo bus pakilimas. Jei jau krenti į apačią, tai paskui tikrai nebus kur kristi. Ne kiekvieną dieną atsitinka karas.

Turbūt jau perpratęs esu šį pasaulį – buvo tokių dalykų, kai ateini į restoraną, klubą ir visi nori prie tavęs prisiliesti, bet buvo ir momentų, kai užėjus visi nuo manęs atsitraukė dviem metrais. Daug galima kalbėti apie žmones ir kokie jie yra, bet turbūt jau prie to esu pripratęs“, – teigė žinomas vyras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visgi jis neslėpė, kad net ir supurčius skandalui, jis dėl savo pasisakymų viešojoje erdvėje finansiškai nenukentėjo.

„Aš negrojau kurį laiką, bet man turbūt pats Dievas pagelbėjo. Buvo toks momentas dar anksčiau, kai man paskambino mūsų back vokalistė Silvija ir sako: aš nėščia, aš negalėsiu groti. Aš galvoju: ką dabar daryti? Po dviejų dienų – Covidas. Va, galvoju: kaip ir išsisprendė ta problema“, – šmaikštavo jis.

REKLAMA

Visgi dabar E. Dragūnas neslepia esantis griežtas sau. Dėl savo pasisakymų jis priėmė sprendimą visai nevartoti svaigiųjų gėrimų.

„Anksčiau neturėjome socialinių tinklų, neturėjau patirties, kaip ir kiekvienas žmogus susiduriantis su naujomis tendencijomis. Supratau to pavojų pasižiūrėjęs atgal – kai pavartojęs alkoholio pradėjau kelti storius. Man tai buvo pamokos, padariau tam tikras išvadas, – priduria jis. – Supratau, kad esu stebimas ir dėl to mečiau alkoholį. Dabar pusantrų metų visiškai nevartoju alkoholio ir supratau, kad jau nebegaliu to daryti.“

REKLAMA

„Aš, kaip ir kiekvienas žmogus, turiu protą, sąžinę ir galiu pasakyti, kad karas yra baisus dalykas. Tuo metu kažkas ieškojo kaltų ir aš toje vietoje atsidūriau. Norėčiau pasakyti, kad esu prieš ginklus, už taikų pasaulį. Tuo metu buvo gan keista, kad žmonės pamiršo, kas yra taika.

Bet tai tokie globalūs dalykai, bet aš suprantu, kaip jau viskas atrodo. Norėčiau, kad negyventume pavojuje“, – savo poziciją dėsto atlikėjas.