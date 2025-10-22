Paaiškėjo tikroji priežastis, kodėl išsiskyrė karališkoji pora

Sarah ir Andrew susipažino 1985 metais, kai juos supažindino princesė Diana. Po metų jie susituokė, tačiau karališkas gyvenimas greitai atskleidė gilius santuokos įtrūkius.
Viskas kitaip, nei daugeliui atrodo
Kaip rašoma princo biografijoje, jo tarnyba Karališkajame laivyne dažnai laikė jį toli nuo namų – vienais metais jis namuose buvo tik 42 dienas. Andrew esą aiškiai išdėstė savo prioritetus, sakydamas Sarah:
„Pirmiausia esu princas, tada – jūrų karininkas, ir tik po to – vyras.“
Tokie žodžiai, kartu su gandais apie abipuses neištikimybes, dar labiau griovė jų santuoką. Teigta, kad Andrew iki pirmųjų metinių buvo permiegojęs su daugiau nei tuzinu moterų, o Fergie tuo metu buvo siejama su Teksaso naftininku Steve’u Wyatt’u.
1992 metais spaudoje pasirodė skandalinga nuotrauka, kurioje Fergie buvo matoma su savo „finansų patarėju“, bučiuojančiu jos kojas. Šis įvykis sukėlė milžinišką šurmulį monarchijoje, ir netrukus pora paskelbė apie išsiskyrimą.
Oficialios skyrybos įvyko 1996 metais. Vėliau Sarah atskleidė, kad sprendimas buvo labiau praktiškas nei asmeninis:
„Norėjau dirbti. Tačiau princesė iš karališkosios šeimos negali verstis komercine veikla. Todėl su Andrew nusprendėme oficialiai išsiskirti, kad galėčiau pradėti karjerą.“
Nepaisant to, kad Andrew per pastaruosius metus prarado daugelį savo karališkų titulų dėl ryšių su Jeffrey Epsteinu ir kitų skandalų, Fergie visada liko jo pusėje. Ji dažnai jį gina viešai ir net iki šiol gyvena kartu su juo „Royal Lodge“ rezidencijoje Vindzoro parke.
Po naujausių įvykių Andrew atsisakė naudoti Jorko kunigaikščio titulą bei kitas garbės pareigas, tačiau išlaiko princo titulą – pagal savo gimimo teisę.
Tuo metu Sarah pati susidūrė su reputacijos smūgiais: 2011 m. paviešintas laiškas, kuriame ji Epsteiną vadino „aukščiausiu draugu“, lėmė, kad nuo jos nusisuko daugybė labdaros organizacijų. Vėliau, kai Andrew atsisakė savo titulų, ji neteko ir „Jorko kunigaikštienės“ mandagumo titulo.
Nepaisant visko – išlieka artimi
Nepaisydama skandalų ir spaudos dėmesio, Sarah niekada neatsisakė buvusio vyro. Straipsnyje „The Sunday Times“ ji rašė:„Daug keliauju ir visada sugebu jaustis kaip namie, kad ir kur būčiau... Kai esu Jungtinėje Karalystėje, turiu galimybę apsistoti „Royal Lodge“. Nelaikyčiau to savo namais – būtų pernelyg drąsu taip sakyti.“
Per daugelį metų Fergie ne kartą pabrėžė savo šiltus jausmus Andrew: „Mano meilė jam tada buvo tokia pati, kokia yra ir dabar. Mes – laimingiausia išsiskyrusi pora pasaulyje. Esame išsiskyrę vienas su kitu, bet ne vienas nuo kito. Mano pareiga – būti šalia jo. Didžiuojuosi juo ir visada jį palaikysiu.“
