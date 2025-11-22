Oksana Pikul ir vėl sulaukė slapto gerbėjo staigmenos: išskirtinę detalę įžvelgs tik akyliausi

Kaip skelbėme lapkričio pradžioje, Oksana Pikul sulaukė ypatingos staigmenos – gavo rekordinį skaičių rožių. Panašu, kad slaptas gerbėjas moterį stebina ir toliau.
Kaip galima įžvelgti gėlių puokštės viduryje, iš baltų rožių suformuota širdies forma.
Šeštadienį garsi moteris pasidalijo dar vienu kadru, kuriame pozavo prie veidrodžio su didžiule gėlių puokšte.
Staigmenos nuotrauka moteris pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„150. Siurprise!“ – socialiniuose tinkluose trumpai rašė O. Pikul.
Lapkričio pradžioje Oksana taip pat dalijosi stulbinančia puokšte.
„Siurprizas!!!!!!! 303! Antistres. Ačiū!!!!“, – tuo metu rašė ji.
Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kas taip nustebino, ši trumpai atsakė, jog tai buvo slaptas žmogus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!