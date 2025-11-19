 
Daina Bosas viešumoje pasirodė su itin drąsiu įvaizdžiu: vilkėjo perregimą suknelę

2025-11-19 16:00
2025-11-19 16:00

Antradienio vakarą Pirklių klube surengtas įspūdingas Saugirdo Vaitulionio vakaras subūrė gausybę žinomų svečių. Tarp jų buvo ir garsi verslininkė bei nuomonės formuotoja Daina Bosas.

Daina Bosas
Daina fotografų akiratyje pasirodė su itin stilingu ir drąsiu įvaizdžiu.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

Užbūrė elegancija

Verslininkė išskirtiniame renginyje nustebino drąsiu drabužių deriniu: vilkėjo perregimą nėrinių suknelę, iš po jos matėsi juodi apatiniai. Prie suknelės ji priderino pilką švarką.

Prie drabužių priderino rudą odinę rankinę bei elegancija alsuojančius smailėjančius aukštakulnius.

Plaukus Daina buvo susišukavusi atgal, o tai išryškino išraiškingą makiažą.

Vakaras tapo S. Vaitulionio naujų kvepalų pristatymu

Prabangioje Pirklių klubo aplinkoje Saugirdas Vaitulionis pristatė savo naujausius kvepalus „Tobacco d’Or“, sukurtus su „Natūralios idėjos“ komanda. Renginys tradiciškai subūrė daugiau nei šimtą žinomų žmonių, o specialiai šiam vakarui atgabenti alyvmedžiai sukūrė Viduržemio jūros nuotaiką, rašoma spaudos pranešime.

Tarp svečių buvo matyti Andrius Užkalnis, Indrė Burlinskaitė, Gintarė Gurevičiūtė, Daina Bosas su dukra Maria, Milda Metlovaitė, Robertas Kalinkinas, Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, Vygintas Kaikaris su žmona Kristina, Oksana Pikul, Eglė Kernagytė ir daugelis kitų.

2025-11-19 16:26
Jau laikas tai Bosas pažiūrėti į pasą prieš apsinuoginant.
Lora
Lora
2025-11-19 16:50
Kas tinka jaunai,gal nelabai tinka pusamžei moteriai,gerai kad dar švarku prisidengė
Į viršų