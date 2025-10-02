Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė garsi gamtosaugininkė: „Labai ją mylėjau“

2025-10-02 07:18 / šaltinis: BNS
2025-10-02 07:18

Garsi britų gamtosaugininkė, primatų tyrinėtoja Jane Goodall, kuri transformavo šimpanzių tyrimus ir tapo viena autoritetingiausių gamtosaugininkų pasaulyje, būdama 91 metų mirė, trečiadienį paskelbė jos institutas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Garsi britų gamtosaugininkė, primatų tyrinėtoja Jane Goodall, kuri transformavo šimpanzių tyrimus ir tapo viena autoritetingiausių gamtosaugininkų pasaulyje, būdama 91 metų mirė, trečiadienį paskelbė jos institutas.

REKLAMA
0

J. Goodall „mirė ramiai, miegodama Los Andžele“, sakoma socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame Jane Goodall instituto pareiškime.

Mokslininkė važinėjo po Jungtines Valstijas sakydama kalbas. Paskutiniame paskelbtame jos vaizdo įraše ji auditorijai sako: „Kai kas iš mūsų galėtų pasakyti „Bonjour“, kai kas galėtų pasakyti „Guten Morgen“ ir taip toliau, bet aš galiu pasakyti „Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu!“ Tai „labas rytas“ šimpanzių kalba.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagarbą velionei reiškė aplinkosaugininkai, politikai, pramogų pasaulio atstovai.

„Labai liūdžiu sužinojęs, kad mirė Jane Goodall, mūsų brangi taikos pasiuntinė, – sakė Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas. – Ji palieka nepaprastą palikimą žmonijai ir mūsų planetai.“

REKLAMA
REKLAMA

„Garsios zoologės, primatologės, tyrėjos ir Tanzanijos draugės dr. Goodall novatoriškas darbas Gombės nacionaliniame parke transformavo laukinės gamtos apsaugą ir skyrė mūsų šaliai vietą pasaulinių pastangų apsaugoti šimpanzes ir gamtą centre“, – sakė Tanzanijos prezidentė Samia Suluhu Hassan.

„Galvoju, kad geriausias būdas pagerbti jos gyvenimą yra elgtis su Žeme ir visomis jos būtybėmis kaip su savo šeima, mylint ir pagarbiai“, – sakė aktorė Jane Fonda, kuri ir pati yra aplinkosaugos aktyvistė.

„Labai ją mylėjau“, – pridūrė aktorė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų