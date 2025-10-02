Mirė garsi gamtosaugininkė: „Labai ją mylėjau“

J. Goodall „mirė ramiai, miegodama Los Andžele“, sakoma socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame Jane Goodall instituto pareiškime.
Mokslininkė važinėjo po Jungtines Valstijas sakydama kalbas. Paskutiniame paskelbtame jos vaizdo įraše ji auditorijai sako: „Kai kas iš mūsų galėtų pasakyti „Bonjour“, kai kas galėtų pasakyti „Guten Morgen“ ir taip toliau, bet aš galiu pasakyti „Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu!“ Tai „labas rytas“ šimpanzių kalba.“
Pagarbą velionei reiškė aplinkosaugininkai, politikai, pramogų pasaulio atstovai.
„Labai liūdžiu sužinojęs, kad mirė Jane Goodall, mūsų brangi taikos pasiuntinė, – sakė Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas. – Ji palieka nepaprastą palikimą žmonijai ir mūsų planetai.“
„Garsios zoologės, primatologės, tyrėjos ir Tanzanijos draugės dr. Goodall novatoriškas darbas Gombės nacionaliniame parke transformavo laukinės gamtos apsaugą ir skyrė mūsų šaliai vietą pasaulinių pastangų apsaugoti šimpanzes ir gamtą centre“, – sakė Tanzanijos prezidentė Samia Suluhu Hassan.
„Galvoju, kad geriausias būdas pagerbti jos gyvenimą yra elgtis su Žeme ir visomis jos būtybėmis kaip su savo šeima, mylint ir pagarbiai“, – sakė aktorė Jane Fonda, kuri ir pati yra aplinkosaugos aktyvistė.
„Labai ją mylėjau“, – pridūrė aktorė.
