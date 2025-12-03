 
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsi aktorė ir šokėja: „Jos dvasia niekada neišblėso“

2025-12-03 18:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 18:33

Daug pasiekusi atlikėja, žinoma dėl dalyvavimo šou „So You Think You Can Dance“ ir vaidmenų filmuose šalia Holivudo žvaigždžių, mirė. Donyelle Jones, 46 m., buvo prisimenama kaip „karys“ jos sujaudintų artimųjų, po to, kai ji antradienį mirė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Daug pasiekusi atlikėja, žinoma dėl dalyvavimo šou „So You Think You Can Dance“ ir vaidmenų filmuose šalia Holivudo žvaigždžių, mirė. Donyelle Jones, 46 m., buvo prisimenama kaip „karys“ jos sujaudintų artimųjų, po to, kai ji antradienį mirė.

1

Mylimieji sakė, kad šokėja mirė nuo vėžio, su kuriuo ji kovojo net 10 metų.

Šeimos žodžiai virpina širdį

„Šiandien 8:34 val., Donyelle Denise Wilson perėjo į kitą gyvenimo dimensiją“, – jos šeima paskelbė šokėjos „Instagram“ paskyroje. – „Žmona. Dukra. Sesuo. Draugė. Ir karys, kuris kasdien kovojo su vėžiu, kol buvo čia.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donyelle sirgo 3 stadijos krūties vėžiu, praneša organizacija „Dancers Against Cancer“.

Gydymo metu ji patyrė „sunkiausius iššūkius, įskaitant dvigubą mastektomiją, nesibaigiančias chemoterapijos procedūras ir brutalią metastazinės krūties vėžio realybę“, rašo „Entertainment Weekly“.

Tačiau, pasak šeimos, jos „dvasia niekada neišblėso“.

„Jos širdis niekada nesusitraukė“, – rašė sukrėsti artimieji. – „Ir net audroje ji niekada neprarado šypsenos.“

Gyvenimas ir karjera

Šokėja debiutavo šou „So You Think You Can Dance“ 2006 m. Ji užėmė trečią vietą, po nugalėtojo Benji Schwimmer ir prizininko Traviso Wall.

Donyelle vėliau pradėjo vaidinti kine, po to, kai jos šokio talentai ją iškėlė į žvaigždžių statusą.

2022 m. ji pasirodė Kalėdų filme „Spirited“, kuriame vaidino Willas Ferrellas ir Ryanas Reynoldsas.

Ji taip pat buvo matyta 2005 m. filme „Be Cool“, kuriame vaidino Johnas Travolta ir Uma Thurman, remiantis jos IMDB puslapiu.

Atvirai kalbėjo apie sveikatos būklę

Donyelle atvirai pasidalijo apie blogėjančią būklę vos prieš savaitę iki mirties pranešimo.

„Atėjo momentas, kai pradėjau tvarkyti savo reikalus. Daugelis jūsų žino, kad šiuo metu esu hospise“, – savo socialinio tinklo įraše sakė ji. – „Padariau viską, kad pratęstų savo laiką šioje dimensijoje, ir šiuo metu pasidaviau Dievo valiai.

Ir jei Dievo valia yra ta, kad jis išgydytų mano kepenis, kurios nefunkcionuoja ir neleidžia man valgyti, ir aš gaunu tą stebuklingą išgijimą, ir aš esu pakankamai drąsi tikėti, kad jis gali tai padaryti – bet aš taip pat pakankamai sąmoninga suprasti, kad gavau 10 metų stebuklų.“

 

Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Sukrečianti žinia – mirė 59-erių muzikantas: „Mylime tave“

