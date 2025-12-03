 
Mirė žymus Lietuvos dailininkas

2025-12-03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 14:50

Vakar, gruodžio 2 dieną, visą Dzūkiją apskriejo liūdna žinia – mirė iškilus Varėnos visuomenės veikėjas, pedagogas, režisierius, dailininkas Valentinas Algirdas Kaliūnas.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Žinia apie V. A. Kaliūno netektį pasidalijo Varėnos rajono savivaldybės meras.

Mirė Valentinas Algirdas Kaliūnas

Kaip buvo rašoma Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos „Facebook“ įraše, V. A. Kaliūnas buvo itin iškili Varėnos asmenybė, kurios gyvenimas buvo atiduotas menui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„In memoriam. Valentinas Algirdas Kaliūnas (1939–2025)

Šiandien Varėnos kraštą pasiekė liūdna žinia – mus paliko Valentinas Algirdas Kaliūnas – iškili Varėnos asmenybė, pedagogas, režisierius, dailininkas, fotomenininkas, „Sidabrinės bitės“ laureatas, žmogus, kurio gyvenimas buvo atiduotas menui ir žmonėms.

Gimęs Senojoje Varėnoje, išgyvenęs tremtį, studijavęs muziką, dailę ir teatrą, jis savo kūrybiniu keliu nuėjo per didžiausias Lietuvos kultūros erdves ir galiausiai sugrįžo ten, kur jo šaknys – į Varėną.

Čia jis ugdė jaunuosius talentus, kūrė teatrą, įprasmino fotografijoje ir dailėje Dzūkijos dvasią, telkė bendruomenę kultūrai ir kūrybai.

V. A. Kaliūnas – tai mokytojas, kūrėjas ir menininkas, kurio darbai ir idėjos gyvens parodose, spektakliuose, nuotraukose ir žmonių atmintyje. Jis mokė matyti grožį, girdėti tylą ir kalbėti širdimi.

Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius, bičiulius, mokinius ir visus, kuriems jis buvo brangus. Tegul šviesus Jo atminimas gyvena Varėnos žmonių širdyse ir kūrybos darbuose“, – buvo rašoma įraše.

