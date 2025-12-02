Su draugais susitikti išėjusį 19-metį mama atpažino morge: „Ką jis tokio padarė, kad turėjo mirt“

„Jis atrodo kaip lavonas“, – kelis kartus tokie žodžiai nuskamba susidūrimo su policija metu. Jau tada 19-metis Oliwieris sunkiai kvėpavo. Netrukus jis mirė ligoninėje, rašo fakt.pl.
Po konfrontacijos su policija 19-metis mirė ligoninėje
Tai buvo įprastas rugpjūčio savaitgalis Elbinge. Oliwieris grįžo namo po susitikimo su draugais. Buvo apie 3 valanda nakties. Jam išsikrovė telefonas, jis neturėjo raktų ir negalėjo įvesti kodo, kad patektų į namus. Nuo namų jį skyrė vos keli aukštai. Bet į namus jis taip ir nebesugrįžo.
Elbingo policija gavo pranešimą apie agresyvų 19-metį. Pareigūnus iškviesti turėjo kaimynas Tomaszas H., kuris neįleido Oliwierio į laiptinę. Viskas pasisuko dramatiška linkme: prieš jaunuolį panaudotos dujos, jis surakintas antrankiais, buvo laikomas prispaustas prie žemės, o vėliau perduotas greitosios medicinos pagalbos brigadai.
19-metis mirė ligoninėje. Jo mirties aplinkybės kelia vis daugiau klausimų. Policija ir tyrėjai tyli, remdamiesi ikiteisminio tyrimo eiga ar jo interesais. Tuo metu Oliwierio mama išgyvena didžiulį skausmą ir didžiąją dalį laiko praleidžia kapinėse. Jos sūnus spalio 30-ąją būtų šventęs 20-ąjį gimtadienį.
„Ta diena man buvo labai sunki. Pusę dienos praleidau kapinėse, stovėdama čia su žvakėmis, kalbėdama su sūneliu ir negalėdama suprasti, kodėl. Ką jis tokio padarė, kad turėjo mirti, kad iš manęs buvo atimta viskas, ką mylėjau“, – sakė ji „TVP Info“.
Paviešinti vaizdai parodė kitą istorijos pusę
Iš pradžių atrodė, kad situaciją eskalavo pats 19-metis. „TVP Info“ žurnalistai gavo stebėjimo kamerų vaizdo įrašus, kurie visą šią istoriją parodo kitiap. Pasak jų išvadų, būtent kaimynas Tomaszas H. pirmasis smogė Oliwieriui ir neįleido jo į laiptinę.
„Buvau sukrėsta pamačiusi, ką jis darė mano vaikui – kad mėtė jį kaip skudurinę lėlę į betoną. Tai peržengė visas mano vaizduotės ribas.
O mano sūnus net nebandė su juo bendrauti. Jis tiesiog nusivalė drabužius, apėjo jį ir vėl bandė įeiti į laiptinę, kai vėl buvo pagriebtas už sprando ir sviestas į betoną.
Nežinau, kas dėjosi to žmogaus galvoje, kai jis melavo tiesiai į akis, kad mano sūnus buvo labai agresyvus, net neužsimindamas, kad pats jį sužalojo, kad jį sumušė.
Turiu priekaištų visiems, kurie buvo šios konfrontacijos dalimi. Ji apskritai buvo nepagrįsta, be jokio reikalo. Niekas, manau, net policija nenumatė, kad viskas taip baigsis. Tačiau kalti visi.
Jei žmogus bando įeiti į vieną konkrečią laiptinę, tik tą vienintelę, vadinasi, neturi raktų ir negali patekti į namus. Kodėl niekas to nepatikrina, o puola jį kaip vandalą?“ – pabrėžė 19-mečio mama pokalbyje su „TVP Info“.
19-mečio mirtis sukrėtė visą miestą
Oliwierio mirtis sukrėtė visą miestą – jis vieną vakarą išėjo susitikti su draugais, bet į namus nebegrįžo. Kitą dieną jis mirė ligoninėje po liūdnai pasibaigusios konfrontacijos su policija.
„Mano sūnus buvo visas nusėtas mėlynėmis, jo striukė suplėšyta, o viduje kruvina... Atvykusi į ligoninę dar valandą turėjau laukti, nes jie plovė nuo jo kraują“, – pasakoja sukrėsta vaikino mama Aleksandra Bartosik.
Moteris prisimena, kad gydytojas, bandęs intubuoti jos sūnų, staiga pradėjo kosėti ir ašaroti. Paaiškėjo, kad paciento kvėpavimo takuose buvo likę policijos panaudotų pipirinių dujų. Procedūrą teko tęsti kitam gydytojui.
Anksčiau teigta, kad prieš nelaimę kaimynai pastebėjo neva neįprastą jaunuolio elgesį – jis beldėsi į laiptinės duris, vaikštinėjo po pievą, mosikavo rankomis ir kalbėjosi su savimi. Sunerimęs kaimynas iškvietė policiją. Atvykus pareigūnams, anot liudininkų, Oliwieris tapo agresyvus ir net užpuolė vieną iš policininkų.
„Jis beldėsi į laiptinę, kaimynas jo neatpažino ir neįleido. Vienas iš gyventojų iškvietė policiją, kilo konfliktas. Sūnų pargriovė ant žemės, naudojo guminę lazdą ir dujas. Paguldė ant pilvo, surakino rankas už nugaros. Kai jis pradėjo dusti, iškvietė greitąją“, – „Fakt“ žurnalistams anksčiau pasakojo motina.
