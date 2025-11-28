 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Pavydas virto tragedija: klasiokę peiliu subadęs 14-metis išgirdo nuosprendį

2025-11-28 14:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 14:30

Pietų Kinijoje keturiolikmetis berniukas už klasiokės nužudymą buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

Pavydas virto tragedija: klasiokę peiliu subadęs 14-metis kinas išgirdo nuosprendį (nuotr. SCANPIX)

Pietų Kinijoje keturiolikmetis berniukas už klasiokės nužudymą buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

REKLAMA
1

Paauglį penktadienį nuteisė Šendženo tarpinis liaudies teismas, kuris taip pat visam gyvenimui atėmė iš paauglio jo politines teises.

Berniukas ir jo auka buvo klasiokai. Balandžio mėnesį jis įsigijo atlenkiamą peilį ir keletą kartų dūrė mergaitei prie jos namų durų. Nepaisant pastangų ją išgelbėti, mergaitė mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užpuolimas buvo suplanuotas iš anksto

Teismas nusprendė, kad užpuolimas buvo iš anksto suplanuotas ir įvykdytas ypač žiauriais būdais, nusikaltimo aplinkybes pavadindamas ypač smerktinomis.

REKLAMA
REKLAMA

Vietos žiniasklaida, remdamasi tyrėjų suteiktais duomenimis, pranešė, kad berniuką taip pasielgti galėjo paskatinti pavydas mergaitei dėl jos gerų mokslo rezultatų ir įsitikinimas, kad ji jį menkina.

2021 m. Kinijoje įvykdyta reforma leidžia 12 metų ir vyresnius nepilnamečius laikyti visiškai atsakingais už sunkius nusikaltimus, įskaitant žmogžudystę, ir skirti jiems ilgą laisvės atėmimo bausmę arba net kalėjimą iki gyvos galvos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų