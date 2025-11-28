Teismas paliko galioti bausmę retas VU knygas pavogusiam Sakartvelo piliečiui

Jam palikta galioti 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Po apygardos teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Nuteistasis teismo posėdyje nedalyvavo. Birželį po pirmos instancijos teismo paskelbimo buvo pranešta, kad nuteistasis netrukus bus išvežtas į Prancūziją, kur jo atžvilgiu teisėsauga priims sprendimus kituose tyrimuose dėl knygų vagysčių.
Generalinė prokuratūra nurodė gavusi prašymą iš Prancūzijos pristatyti kaltinamąjį. Prancūzijoje atliekami tyrimai dėl pavogtų knygų, ten su kaltinamuoju bus atlikti tam tikri veiksmai.
Kaip paskelbė teismas, į skirtos bausmės laiką bus įskaitytas laikotarpis, kurį M. Zamtaradze išbuvo, būdamas suimtas.
Skiriant bausmę M. Zamtaradzei atsižvelgta į tai, jog žmogus nusikaltimą padarė organizuotoje grupėje, pavogė didelės vertės turtą.
M. Zamtaradze buvo pateikti kaltinimai dėl to, kad jis iš VU bibliotekos pavogė retas, didelę istorinę ir kultūrinę vertę turinčias, XIX amžiaus knygas.
Kaip anksčiau skelbta teisme, kaltinamasis, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, veikusioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Sakartvele, turėdamas tikslą pagrobti VU bibliotekai priklausantį turtą, 2023 m. gegužės mėn. atvyko į minėtą biblioteką. Anot teisėsaugos, Sakartvelo pilietis, melagingai bibliotekos darbuotojams prisistatęs mokslininku ir pateikęs tai patvirtinantį asmens dokumentą, iš Retų skaitinių skaityklos bei Profesorių skaityklos skaitymui užsakė labai didelės vertės istorinę ir kultūrinę vertę turinčių knygų.
Kaltinamasis 12 iš bibliotekos paimtų knygų pakeitė klastotėmis, dar 5 knygas pasiėmė skaitymui ir negrąžino. Iš viso M. Zamtaradze iš VU bibliotekos pavogė 17 retų knygų, tarp kurių – rusų autorių Ivano Krylovo, Aleksandro Puškino, Michailo Lermontovo knygos. Pavogtų leidinių vertė viršija 600 tūkst. eurų.
Kaltinamasis M. Zamtaradze teisme pripažino kaltę ir teigė, jog gailisi dėl tokio poelgio. Vyras anksčiau teisme pasakojo, jog su juo susisiekė vyras ir Rusijos, kuris domėjosi, ar jis turi tam tikrų retų knygų. Tuomet M. Zamtaradze pasakojo internete ieškojęs, kur galima būtų gauti anksčiau žmogaus minėtas knygas ir pamatė, kad šios retos knygos yra VU bibliotekoje. Vyras teigė internetu užsiregistravęs VU bibliotekos sistemoje ir retas knygas skaitymui užsisakė ne savo, o Michailo Zavatskio vardu.
M. Zamtaradze dėstė atvykęs į VU biblioteką, pristatęs M. Zavatskio vardu ir pavogęs retas knygas. Tą pačią dieną iš VU pavogtas knygas vyras teigė sudėjęs į krepšį ir išsiuntęs į Minską.
Kaltinamasis tvirtino, jog už vogtas knygas jam sumokėjo kriptovaliuta – 30 tūkst. dolerių.
Kaip anksčiau pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis M. Zamtaradze, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, veikusioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Sakartvele, 2023 m. gegužės mėn. iš VU bibliotekos pagrobė 17 retų knygų.
Lietuvoje ikiteisminio tyrimo metu kaltinimai dėl retų knygų vagystės organizuotoje grupėje buvo pareikšti 3 asmenims, visi jie – Sakartvelo piliečiai. Dviejų asmenų atžvilgiu byla buvo atskirta.
Anot prokuratūros, atliekant ikiteisminį tyrimą, gauta duomenų, kad panašiu būdu vertingos knygos buvo pagrobtos iš Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos bibliotekų.
