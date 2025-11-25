Panevėžio teismas smurto byloje atmetė ir nuteistųjų, ir nukentėjusiųjų apeliacinius skundus

Teismas atmetė ir nuteistųjų D. B. bei V. S., ir nukentėjusiųjų apeliacinius skundus, pažymėdamas, kad nuteistųjų kaltumas yra įrodytas, o paskirtos bausmės ir priteistos kompensacijos yra teisingos ir pagrįstos, antradienį pranešė teismas.
35-erių D. B. pagrįstai pripažintas kaltu dėl vieno asmens sunkaus sveikatos sutrikdymo ir kito asmens nežymaus sveikatos sutrikdymo. 36-erių nuteistasis V. S. pripažintas kaltu dėl trečio asmens nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
D. B. palikta galioti subendrinta bausmė – treji metai laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams.
V. S. palikta galioti vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimo bausmė, jam paskirti įpareigojimai dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti.
D. B. nuteistas už tai, kad 2024 metų birželio 24-osios naktį, apie 3 val., gyvenamojo namo Panevėžyje kieme, tarpusavio konflikto metu, sudavė kumščiais, kojomis ir kryžiaus formos automobiliniu raktu ne mažiau kaip dešimt smūgių nukentėjusiajam T. S. į įvairias kūno vietas ir ne mažiau kaip keturis smūgius nukentėjusiajam A. P.
V. S. tuo pačiu metu sudavė kumščiais, kojomis ir nenustatytu įrankiu ne mažiau kaip penkis smūgius nukentėjusiajam K. R.
Teisėjų kolegija atmetė nuteistųjų argumentus, kad jie veikė būtinosios ginties situacijoje, gindamiesi nuo nukentėjusiųjų agresijos.
Teismo įsitikinimu, D. B. buvo konflikto iniciatorius, pirmasis pradėjęs mėtyti plytas ir trinkeles į kaimynų pusę. Nuteistųjų parodymus teismas pripažino nenuosekliais ir prieštaringais, o D. B. nurodyti seni sužalojimai paneigė jo gynybinę versiją. Teismas konstatavo, kad nebuvo pavojingo kėsinimosi, nuo kurio nuteistieji būtų turėję pagrindą gintis.
Tačiau teismas atmetė ir nukentėjusiųjų prašymus sugriežtinti nuteistiesiems skirtas bausmes, nes, teismo įsitikinimu, paskirtosios bausmės yra proporcingos ir atitinka įstatymo tikslus.
Apygardos teismas pažymėjo, kad civiliniai nukentėjusiųjų ieškiniai išspręsti teisingai. Nukentėjusiajam T. S., kuriam sveikata sutrikdyta sunkiai, iš D. B. priteista beveik 12 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimo kaip negautų pajamų. Teismas pažymėjo, kad dėl sunkiai sutrikdytos sveikatos T. S. negalėjo dirbti, todėl negautos pajamos yra pagrįstos.
Be to, jam priteista 7 tūkst. eurų neturtinės žalos, atsižvelgiant į jo patirtus sužalojimus (šonkaulio ir kaukolės lūžiai) ir teismų praktiką tokio pobūdžio bylose.
Nukentėjusiajam K. R., kuriam sveikata sutrikdyta nesunkiai, iš V. S. priteista 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. Teismas atmetė K. R. apeliacinį skundą dėl šios sumos didinimo, konstatuodamas, kad suma atitinka sužalojimo mastą ir formuojamą teismų praktiką. Jam taip pat priteista 374 eurai turtinės žalos už sugadintus akinius ir marškinius.
Nukentėjusiajam A. P., kurio sveikata sutrikdyta nesunkiai, iš D. B. priteista 600 eurų neturtinės žalos. Teismas pripažino, kad ši suma yra adekvati, taip pat atkreipė dėmesį į paties nukentėjusiojo aktyvų elgesį konflikto metu, kas mažina priteistinos žalos dydį.
Be to, iš nuteistųjų solidariai priteista beveik 8,3 tūkst. eurų suma Panevėžio teritorinei ligonių kasai už nukentėjusiesiems suteiktas gydymo paslaugas.
Klausimą dėl D. B. atsakomybės už turto sugadinimą (apgadinta plytomis apmėtyta pavėsinė) teismas perdavė spręsti administracine tvarka Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, nes sugadinto turto vertė neviršija ribos, būtinos baudžiamajai atsakomybei.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!