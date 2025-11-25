Už herbo išniekinimą – laisvės apribojimas: lengvai neišsisuko

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, teismo sprendimu, per minėtą laikotarpį vyras įpareigotas būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Bylos duomenimis, R. Š. vasario 13-osios vėlų vakarą priėjo prie Vilniuje esančio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasados pastato ir geltonos spalvos purškiamais dažais apipurškė ant ambasados pastato sienos oficialiai iškabintą JAV herbą, ant jo nupiešdamas agresorę Rusiją palaikantį simbolį – „Z“ raidę. Anot teisėsaugos, tokiais savo veiksmais išniekinęs užsienio valstybės herbą, vilnietis iš karto pasišalino.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytas galimai nusikalstamą veiką padaręs asmuo – R. Š. Tikslinant aplinkybes, R. Š. gyvenamojoje vietoje buvo atlikta krata. Kratos metu pareigūnai rado veikos padarymui panaudotus purškiamus dažus bei rūbus, kuriuos nuteistasis dėvėjo įvykio metu.
Bylą nagrinėjant teisme vyras savo kaltę pripažino, ji buvo pagrįsta ir kitais surinktais įrodymais.
Teismas pažymėjo, kad valstybės herbas yra oficialus valstybės simbolis ir jos skiriamasis ženklas, simbolizuojantis šios valstybės suverenumą. Tuo metu, anot teismo, totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliai, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, apskritai yra draudžiami demonstruoti Lietuvoje.
„Pasirinkdamas išpurkšti būtent tokį simbolį ant kitos valstybės herbo, asmuo neabejotinai išreiškė priešiškumą šiai valstybei, tuo buvo siekiama įžeisti ir sumenkinti šios valstybės autoritetą“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Atliekant tyrimą, buvo bendradarbiaujama su Užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
