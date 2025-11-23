Teismo sprendimas dėl moterį Vilniaus rajone nušovusio policininko išteisinimo dar neapskųstas

D. Šerpyčio išteisinamasis nuosprendis įsiteisėjo beveik prieš mėnesį, tačiau šalys dar turi laiko parašyti kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
„Sunku pasakyti, kada paduosim skundą – termino ribose. Planuojam (skųsti – ELTA)“, – Eltai teigė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Imbrasas.
Tuo metu žuvusios sūnų advokatas Dainius Dargevičius sako, kad kasacinį skundą LAT tikrai teiks.
„100 procentų duosim skundą, prašysim panaikinti abu nuosprendžius“, – Eltai teigė advokatas.
Šalys skundus LAT gali paduoti per tris mėnesius nuo Apeliacinio teismo verdikto.
ELTA primena, kad spalio 21 d. Apeliacinis teismas paskelbė, kad tarnybos metu moterį nušovęs sostinės policijos pareigūnas D. Šerpytis lieka išteisintas. Prokuratūros ir dviejų nukentėjusiųjų – moters sūnų – skundai atmesti, o 111 tūkst. eurų jų ieškinys paliktas nenagrinėtas.
Teismas padarė išvadą, kad aptartoje situacijoje, kai pareigūnams 2023 m. gruodį teko vykti į iškvietimą dėl neadekvačiai besielgiančios moters, pastaroji elgėsi agresyviai ne dėl atvykusių policininkų elgesio, bet dėl psichinės ligos paūmėjimo, pasireiškusio fizinės agresijos nukreipimu į kitus asmenis. Teismo vertninimu, iššaudamas į moterį penkis šūvius ir taip atimdamas jai gyvybę, D. Šerpytis veikė būtinosios ginties situacijoje ir neperžengė būtinosios ginties ribų
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pareigūnai, mėgindami sulaikyti moterį, panaudojo specialiąsias priemones, tai yra elektroimpulsinius prietaisus „Tazer“, lazdą, fizinę jėgą, ašarines dujas, tačiau šios priemonės jos neveikė arba jų poveikis buvo trumpalaikis. Po šių priemonių panaudojimo moteris toliau elgėsi pavojingai, intensyviai ir kryptingai smūgiavo didelių matmenų peiliu pareigūnams į įvairias kūno vietas ir galiausiai ėmė bėgti su peiliu link D. Šerpyčio, gynybai panaudojusio tarnybinį šaunamąjį ginklą.
Anot teismo, D. Šerpytis įspėjo į jį bėgančią moterį apie ginklo panaudojimą ir pirmąjį šūvį iššovė tik tuomet, kai tarp jo ir moters buvo likęs itin nedidelis ir pavojingas sveikatai bei gyvybei atstumas. Visgi, kaip pastebi teisėjai, šis šūvis moters nesustabdė – ji ir toliau artinosi prie D. Šerpyčio atkišusi peilį. Anot teismo, moteris judėjimo krypties nepakeitė ir po antrojo šūvio, ir tik paeiliui sekę dar trys šūviai sustabdė moterį.
Nors apeliacinės instancijos teismas sutiko su skundų argumentais, kad įvykio metu policijos pareigūnai veikė nekoordinuotai ir chaotiškai, nesant bendro vadovavimo, tačiau tai nepaneigia aptariamas atvejis atitiko būtinosios ginties situaciją.
Prokuratūra apeliacinės instancijos teisme prašė panaikinti išteisinamąjį nuosprendį, policijos pareigūną D. Šerpytį pripažinti kaltu dėl anksčiau inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skirti jam 2 metų laisvės apribojimo bausmę, atimant teisę dirbti su šaunamuoju ginklu susijusį darbą 2 metams. Prokurorai taip pat prašė pareigūnui skirti 2,5 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
