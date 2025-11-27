 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macrono misija Kinijoje: štai ką bandys pasiekti

2025-11-27 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 18:30

Per kitą savaitę vyksiantį valstybinį vizitą Kinijoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas dar kartą mėgins įtikinti Pekiną daryti spaudimą Rusijai, kad Ukrainoje būtų pasiektos paliaubos. Be to, E. Macronas ketina paraginti  Kinijos prezidentą Xi Jinpingą vengti bet kokios eskalacijos Taivano atžvilgiu bei dirbti, „kad būtų sumažintas ekonominis disbalansas“, ketvirtadienį pranešė Eliziejaus rūmai. Tęsiantis prekybos konfliktui su Pekinu, E. Macronas gruodžio 3-5 dienomis lankysis Kinijoje.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)

Per kitą savaitę vyksiantį valstybinį vizitą Kinijoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas dar kartą mėgins įtikinti Pekiną daryti spaudimą Rusijai, kad Ukrainoje būtų pasiektos paliaubos. Be to, E. Macronas ketina paraginti  Kinijos prezidentą Xi Jinpingą vengti bet kokios eskalacijos Taivano atžvilgiu bei dirbti, „kad būtų sumažintas ekonominis disbalansas“, ketvirtadienį pranešė Eliziejaus rūmai. Tęsiantis prekybos konfliktui su Pekinu, E. Macronas gruodžio 3-5 dienomis lankysis Kinijoje.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norime, kad Kinija darytų poveikį Rusijai ir įtikintų ją apsispręsti dėl kuo greitesnių paliaubų“, – sakė prezidento patarėjas. E. Macronas per ankstesnius susitikimus su Xi Jinpingu nesėkmingai mėgino įtikinti jį užimti aiškesnę poziciją Ukrainos klausimu.

REKLAMA
REKLAMA

Macronas į Kiniją atvyks gruodžio 3 dieną

Tai bus ketvirtasis E. Macrono valstybinis vizitas, pastarąjį kartą jis Kinijoje lankėsi 2023 m. E. Macronas su žmona Brigitte į Kiniją atvyks trečiadienį. Ketvirtadienį po dvišalių pokalbių su Xi Jinpingu turėtų būti pasirašyti keli susitarimai dėl transporto ir energetikos klausimų.

REKLAMA

Prancūzijos ir Kinijos ginčas dėl muitų konjakui iš esmės išspręstas, tačiau dar yra nesutarimų dėl prekybos kiauliena ir pieno produktais, teigiama Eliziejaus rūmų pranešime.

Iš Pekino pirmoji Prancūzijos pora vyks toliau į Čengdu šalies centrinėje dalyje. Čia yra pandų veisimo centras, į kurį šią savaitę buvo grąžintos dvi didžiosios pandos, kurios buvo paskolintos Prancūzijai ir kelerius mestus gyveno viename šalies zoologijos sodų.

REKLAMA
REKLAMA

Grąžinimo priežastimi nurodomos patelės sveikatos problemos. Kinijos ambasados atstovas pažadėjo greitai rasti pakaitalą šioms pandoms.

Naujas valstybinis vizitas atitinka E. Macrono siekį tęsti dialogą su Kinija, pažymėjo Eiliziejaus rūmai. Prancūzija reguliariai kritikuoja Kinijos prekybos politiką, ypač – valstybės subsidijas elektromobiliams, saulės baterijoms ir plienui, kurie konkuruoja su europietiška produkcija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“ (nuotr. SCANPIX)
„Istorinis proveržis“ santykiuose: Kinija sako, kad JAV pagaliau laiko ją lygiateise partnere (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų