Macrono misija Kinijoje: štai ką bandys pasiekti

„Norime, kad Kinija darytų poveikį Rusijai ir įtikintų ją apsispręsti dėl kuo greitesnių paliaubų“, – sakė prezidento patarėjas. E. Macronas per ankstesnius susitikimus su Xi Jinpingu nesėkmingai mėgino įtikinti jį užimti aiškesnę poziciją Ukrainos klausimu.
Macronas į Kiniją atvyks gruodžio 3 dieną
Tai bus ketvirtasis E. Macrono valstybinis vizitas, pastarąjį kartą jis Kinijoje lankėsi 2023 m. E. Macronas su žmona Brigitte į Kiniją atvyks trečiadienį. Ketvirtadienį po dvišalių pokalbių su Xi Jinpingu turėtų būti pasirašyti keli susitarimai dėl transporto ir energetikos klausimų.
Prancūzijos ir Kinijos ginčas dėl muitų konjakui iš esmės išspręstas, tačiau dar yra nesutarimų dėl prekybos kiauliena ir pieno produktais, teigiama Eliziejaus rūmų pranešime.
Iš Pekino pirmoji Prancūzijos pora vyks toliau į Čengdu šalies centrinėje dalyje. Čia yra pandų veisimo centras, į kurį šią savaitę buvo grąžintos dvi didžiosios pandos, kurios buvo paskolintos Prancūzijai ir kelerius mestus gyveno viename šalies zoologijos sodų.
Grąžinimo priežastimi nurodomos patelės sveikatos problemos. Kinijos ambasados atstovas pažadėjo greitai rasti pakaitalą šioms pandoms.
Naujas valstybinis vizitas atitinka E. Macrono siekį tęsti dialogą su Kinija, pažymėjo Eiliziejaus rūmai. Prancūzija reguliariai kritikuoja Kinijos prekybos politiką, ypač – valstybės subsidijas elektromobiliams, saulės baterijoms ir plienui, kurie konkuruoja su europietiška produkcija.
