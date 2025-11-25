 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Liūdnas atsisveikinimas: Europos šalyje gyvenusios pandos skrenda atgal į gimtinę

2025-11-25 20:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 20:20

Daugiau kaip dešimtmetį viename Prancūzijos zoologijos sodų gyvenusi pandų porelė grįžta atgal į savo gimtinę: Huan Huan ir Yuan Zi antradienį lėktuvu išskrido į 12 valandų trukmės reisą  į Kiniją. Grįžimo priežastis yra patelės Huan Huan sveikatos problemos. Kinija 2012 m. abi pandas paskolino Prancūzijai. 

Liūdnas atsisveikinimas: Europos šalyje gyvenusios pandos skrenda atgal į gimtinę (nuotr. SCANPIX)

Daugiau kaip dešimtmetį viename Prancūzijos zoologijos sodų gyvenusi pandų porelė grįžta atgal į savo gimtinę: Huan Huan ir Yuan Zi antradienį lėktuvu išskrido į 12 valandų trukmės reisą  į Kiniją. Grįžimo priežastis yra patelės Huan Huan sveikatos problemos. Kinija 2012 m. abi pandas paskolino Prancūzijai. 

REKLAMA
0

Huan Huan turi inkstų problemų, kurios bus gydomos Kinijos veisimo ir tyrimų centre Čengdu Sičuano provincijoje. Kinijos ambasada Paryžiuje pažadėjo greitai pakeisti pandų porą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nesijaudinkite, mieli prancūzų draugai. Atvyks kitos didžiosios pandos“, – antradienį sakė reikalų patikėtinis Chen Dongas.

REKLAMA
REKLAMA

Kinija vykdo pandų diplomatiją

Kinija dešimtmečius vykdo pandų diplomatiją, kai pandos siunčiamos į įvairias šalis kaip  „minkštosios galios“ ambasadorės. 

Skaičiuojama, kad laukinėje gamtoje bambukų miškuose Kinijos pietvakariuose dar gyvena apie 1 tūkst. 860 didžiųjų pandų. Dar apie 600 egzempliorių gyvena nelaisvėje veisimo centruose, zoologijos soduose ir rezervatuose visame pasaulyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų