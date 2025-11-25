Liūdnas atsisveikinimas: Europos šalyje gyvenusios pandos skrenda atgal į gimtinę

Huan Huan turi inkstų problemų, kurios bus gydomos Kinijos veisimo ir tyrimų centre Čengdu Sičuano provincijoje. Kinijos ambasada Paryžiuje pažadėjo greitai pakeisti pandų porą.
„Nesijaudinkite, mieli prancūzų draugai. Atvyks kitos didžiosios pandos“, – antradienį sakė reikalų patikėtinis Chen Dongas.
Kinija vykdo pandų diplomatiją
Kinija dešimtmečius vykdo pandų diplomatiją, kai pandos siunčiamos į įvairias šalis kaip „minkštosios galios“ ambasadorės.
Skaičiuojama, kad laukinėje gamtoje bambukų miškuose Kinijos pietvakariuose dar gyvena apie 1 tūkst. 860 didžiųjų pandų. Dar apie 600 egzempliorių gyvena nelaisvėje veisimo centruose, zoologijos soduose ir rezervatuose visame pasaulyje.
