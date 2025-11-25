 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl istorinio Luvro apiplėšimo sulaikyti du vyrai ir dvi moterys

2025-11-25 16:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 16:24

Prancūzijos pareigūnai antradienį suėmė dar keturis asmenis, tęsdami tyrimą dėl praėjusį mėnesį vidury baltos dienos įvykdytos įspūdingos imperatoriškųjų brangenybių vagystės iš Luvro muziejaus, pranešė Paryžiaus prokurorė. 

Luvras (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos pareigūnai antradienį suėmė dar keturis asmenis, tęsdami tyrimą dėl praėjusį mėnesį vidury baltos dienos įvykdytos įspūdingos imperatoriškųjų brangenybių vagystės iš Luvro muziejaus, pranešė Paryžiaus prokurorė. 

0

„Tai du 38 ir 39 metų vyrai ir dvi 31 ir 40 metų moterys, visi iš Paryžiaus regiono“, – sakė Laure Beccuau. Dėl apiplėšimo spalio 19 d. anksčiau buvo suimti ir apkaltinti keturi asmenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį mėnesį keturių asmenų gauja vidury dienos surengė reidą į Luvrą, labiausiai pasaulyje lankomą meno muziejų, ir vos per septynias minutes pavogė 102 mln. JAV dolerių vertės papuošalų, o tada pabėgo motoroleriais. 

Vagys pastatė sunkvežimį su kopėčiomis po muziejaus Apolono galerija, kurioje saugomi Prancūzijos karūnos brangakmeniai, pasikėlė keltuvu, išdaužė langą ir kampiniais šlifuokliais išpjovė skyles stiklinėse vitrinose, kuriose buvo saugomi dirbiniai.

Keturi asmenys, kuriems jau pareikšti kaltinimai dėl vagystės, yra trys vyrai ir viena moteris. Vienas iš šių vyrų, 37-erių metų, yra pora su moterimi ir jie turi vaikų, anksčiau šį mėnesį sakė L. Beccuau. 

Bėgdami vagys pametė deimantais ir smaragdais inkrustuotą karūną, kadaise priklausiusią imperatorei Eugenijai, Napoleono III žmonai. Tačiau jie pagrobė aštuonis papuošalus, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas I padovanojo savo antrajai žmonai imperatorei Marijai Luizai.

Pagrobtos brangenybės vis dar nėra rastos.

