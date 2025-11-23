Prancūzijoje tūkstančiai žmonių reikalavo kovoti su smurtu prieš moteris

Paryžiuje minios demonstrantų – pasak organizatorių, apie 50 tūkst., tačiau policijos – apie 17 tūkst., – mojavo plakatais, skandavo, šoko ir dainavo protestuose, kuriuos surengė feministinė iniciatyva „Greve feministe“,.vienijanti maždaug 60 organizacijų.
„Prancūzijoje kas 2,5 dienos vyras nužudo moterį “, – rašoma viename feministinės grupės „NousToutes“ (Visos mes, moterys) plakate.
„Devynios iš dešimties aukų pažįsta savo prievartautoją“, – rašoma kitame.
„Jau 2025-ieji, ar vis dar normalu skaičiuoti nužudytas moteris?“ – prieš demonstraciją Paryžiuje paklausė nacionalinės nužudytų moterų federacijos prezidentė Sylvaine Grevin (Silven Greven), kurios sesuo buvo nužudyta 2017-aisiais.
Šimtai protestuotojų nepaisydami šalčio taip pat susirinko kituose šalies miestuose. Demonstrantai vilkėjo violetinės spalvos, kuri siejama su feminizmu, drabužius.
„Turime teisę būti mylimos ir nebūti žalojamos“, – sakė 20-metė studentė Juliette (Žiuliet) iš Lilio, Šiaurės Prancūzijoje.
Protestus organizuojančios asociacijos ragina priimti išsamų įstatymą prieš smurtą ir jo įgyvendinimui skirti 3 mlrd. eurų biudžetą.
Jos taip pat ragina gerinti smurto aukas remiančių grupių švietimą ir finansavimą.
Remiantis ketvirtadienį MIPROF, vyriausybinės organizacijos, įsteigtos saugoti moteris nuo smurto ir kovoti prieš prekybą žmonės, paskelbtais oficialiais duomenimis, moterų, kurias nuo nuo 2023 iki 2024 metų nužudė jų lytiniai partneriai, skaičius išaugo 11 proc., o 107 moterys buvo nužudytos dabartinio ar buvusio partnerio.
Pasak MIPROF, kas dvi minutes moteris tampa išžaginimo, pasikėsinimo išžaginti ar seksualinės prievartos auka, o kas 23 sekundes ji susiduria su seksualiniu priekabiavimu, nepadoriu elgsiu arba gauna nepageidaujamo seksualinio pobūdžio žinučių.
Moterų fondo teisių gynimo grupė apskaičiavo, kad minimalus metinis biudžetas, kurį vyriausybė turėtų skirti smurto artimoje aplinkoje, lyties pagrindu ir seksualinio smurto aukų apsaugai Prancūzijoje, yra 2,6 mlrd. eurų – tai atitinka 0,5 proc. valstybės biudžeto.
