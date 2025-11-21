 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija mažina diplomatų skaičių Malyje dėl blogėjančios saugumo padėties

2025-11-21 16:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 16:35

Prancūzija mažina diplomatinių darbuotojų skaičių Malyje dėl blogėjančios saugumo padėties šioje Vakarų Afrikos šalyje, penktadienį pranešė šaltinis Užsienio reikalų ministerijoje. 

Prancūzijos vėliava BNS Foto

Prancūzija mažina diplomatinių darbuotojų skaičių Malyje dėl blogėjančios saugumo padėties šioje Vakarų Afrikos šalyje, penktadienį pranešė šaltinis Užsienio reikalų ministerijoje. 

REKLAMA
0

Jis pridūrė, kad Paryžius, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir sekdamas kelių partnerių pavyzdžiu, nusprendė pakoreguoti diplomatinius ir konsulinius susitarimus. Pareigūnas, prašęs neminėti jo pavardės, turėjo galvoje Jungtines Amerikos Valstijas ir Jungtinę Karalystę, jau evakavusias nebūtinus diplomatinius darbuotojus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Malį, kaip ir jo kaimynes Sahelyje Burkina Fasą ir Nigerį, valdo chunta, per perversmą užgrobusi valdžią ir nusigręžusi nuo buvusios kolonijinės valdytojos Prancūzijos. Visų trijų šalių chuntos suartėjo su Rusija, pasiuntusia samdinius padėti joms kovoti su džihadistais. 

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio pradžioje Prancūzija patarė savo piliečiams kuo greičiau laikinai išvykti iš Malio, džihadistų blokadai sutrikdžius kasdienį gyvenimą sostinėje Bamake ir kituose regionuose. 

REKLAMA

Pasak Prancūzijos pareigūnų ir saugumo ekspertų, Rusijos kariškių buvimas Malyje nepagerino saugumo padėties ir nepadėjo chuntai sustabdyti džihadistų puolimo. Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai lapkričio pradžioje pareiškė, kad „Rusijos ar panašių pajėgų buvimas Malyje niekaip neprisideda prie gyventojų saugumo“.

Rusijos gynybos ministerijai priklausantis Afrikos korpusas Malyje stengiasi užpildyti spragą, paliktą samdinių grupuotės „Wagner“. 

Rusijos kariškiai veikia šešiose Afrikos šalyse, įskaitant Malį, neseniai pranešė Rusijos valstybinė televizija. Televizijos reportaže buvo sakoma, kad Rusijos pajėgos, pasitelkusios bombonešius, sėkmingai atrėmė išpuolius prieš degalus į sostinę Bamaką vežusių sunkvežimių vilkstines. Džihadistų grupuotė JNIM paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pareiškė ketinanti sustiprinti blokadą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų