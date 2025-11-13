ES šalyje fiksuotas dronas virš draudžiamos zonos: stebėjo tankų vilkstinę

„Tyrimas susijęs su tyčiniu drono skraidinimu virš draudžiamos zonos“, – teigė prokuratūra ir pridūrė, kad dėmesys bus sutelktas siekiant nustatyti drono pilotą.
Rajone patruliavusi policija pastebėjo droną apie 23 val. ir sekė jį iki artimiausios „Nord“ stoties, esančios viešai nepasiekiamoje zonoje. Pasak karinio šaltinio, šioje vietoje buvo dislokuota iš karinių pratybų grįžtanti tankų „Leclerc“ vilkstinė.
Pastarosiomis savaitėmis Prancūzijoje padaugėjo dronų incidentų. Pirmadienį buvo pradėtas tyrimas po neteisėto skrydžio virš paraką sviediniams gaminančios „Eurenco“ gamyklos Beržerake. Prefektūros teigimu, buvo panaudotas „standartinis komercinis DJI tipo dronas“.
Rugsėjo pabaigoje dronai buvo pastebėti virš Murmelono karinės bazės Marnos departamente Prancūzijos šiaurės rytuose, kur prieš kelis mėnesius vyko Ukrainos karių mokymai. Neatpažinti dronai virš karinės bazės Marnos departamente buvo pastebėti ir praėjusį savaitgalį.
