  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES šalyje fiksuotas dronas virš draudžiamos zonos: stebėjo tankų vilkstinę

2025-11-13 09:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:42

Prancūzijos policija pradėjo tyrimą, dronui praskridus virš policijos nuovados Miulūze, Aukštutinio Reino departamente, ir traukinių stoties, kurioje buvo tankus „Leclerc“ vežęs traukinys, pranešė „Le Monde“.

Nežinomas dronas stebėjo tankų „Leclerc“ vilkstinę Prancūzijoje (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos policija pradėjo tyrimą, dronui praskridus virš policijos nuovados Miulūze, Aukštutinio Reino departamente, ir traukinių stoties, kurioje buvo tankus „Leclerc" vežęs traukinys, pranešė „Le Monde".

0

„Tyrimas susijęs su tyčiniu drono skraidinimu virš draudžiamos zonos“, – teigė prokuratūra ir  pridūrė, kad dėmesys bus sutelktas siekiant nustatyti drono pilotą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rajone patruliavusi policija pastebėjo droną apie 23 val. ir sekė jį iki artimiausios „Nord“ stoties, esančios viešai nepasiekiamoje zonoje. Pasak karinio šaltinio, šioje vietoje buvo dislokuota iš karinių pratybų grįžtanti tankų „Leclerc“ vilkstinė.

Pastarosiomis savaitėmis Prancūzijoje padaugėjo dronų incidentų. Pirmadienį buvo pradėtas tyrimas po neteisėto skrydžio virš paraką sviediniams gaminančios „Eurenco“ gamyklos Beržerake. Prefektūros teigimu, buvo panaudotas „standartinis komercinis DJI tipo dronas“. 

Rugsėjo pabaigoje dronai buvo pastebėti virš Murmelono karinės bazės Marnos departamente Prancūzijos šiaurės rytuose, kur prieš kelis mėnesius vyko Ukrainos karių mokymai. Neatpažinti dronai virš karinės bazės Marnos departamente buvo pastebėti ir praėjusį savaitgalį.

