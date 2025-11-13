Nerami naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, rusai skundžiasi dronais

Apie dronų ataką socialinėse medijose pranešė vietos gyventojai. Mieste griaudėjo sprogimai.
Regiono gubernatorius Andrijus Kličkovas pranešė, kad dėl Rusijos oro gynybos sistemų darbo dronų nuolaužos apgadino namų langus ir automobilius.
Rusijos agentūra TASS skelbia, kad per naktį buvo numušta 130 dronų, jų paleidimu rusai kaltina ukrainiečius.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 1 tūkst. 180 karių ir dviejų oro gynybos sistemų
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 13 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 mln. 155 tūkst. 360 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 180 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 tūkst. 344 tankų (+2), 23 tūkst. 567 šarvuotųjų kovos mašinų (+11), 34 tūkst. 388 artilerijos sistemų (+9), 1 tūkst. 540 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 242 oro gynybos sistemų (+2), 428 lėktuvų, 347 sraigtasparnių, 79 tūkst. 945 bepiločių orlaivių (+141), 3 tūkst. 926 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 67 tūkst. 211 automobilių (+88) ir 3 tūkst. 996 specialiosios technikos vienetų (+2).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!