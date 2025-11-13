„Ukrainos valdžios kontroliuojamoje Donecko srities teritorijoje tebėra apie 198 500 civilių. 15 400 jų yra aktyvių kovos operacijų zonose, apimančiose 20 gyvenviečių ir bendruomenių“, – sakė D. Petlinas. Jis pabrėžė, kad vaikų šiose vietovėse nėra.
Pasak jo, nuo 2022 m. vasario mėnesio iš Ukrainos valdžios kontroliuojamų Donecko srities gyvenviečių buvo evakuota daugiau nei 1 314 000 civilių, įskaitant daugiau nei 201 tūkst. vaikų ir daugiau nei 47 tūkst. neįgaliųjų.
Per pastarąją savaitę iš Donecko srities į saugesnius regionus išvyko daugiau nei 1 300 žmonių. Privaloma civilių evakuacija Donecko srityje vykdoma nuo 2022 m. rugpjūčio 2 dienos.
Kostiantynivkoje, Donecke srityje, vis dar yra 4800 žmonių. Pasak D. Petlino, į Kostiantynivką šarvuočiais vis dar gali patekti savanoriai, todėl civiliai gyventojai gali evakuotis.
Šiuo metu Pokrovske, Donecko srityje, liko 1253 žmonės, o Myrnohrade – 1350. Patekti į šiuos miestus ir suteikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams neįmanoma.
