TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos Donecko srityje aktyvių kovų zonoje tebėra 15 400 civilių

2025-11-13 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 08:47

Ukrainos Donecko srityje aktyvios kovos zonoje tebėra 15 400 civilių, tarp jų nėra vaikų, pranešė Donecko srities karinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos Donecko srityje aktyvios kovos zonoje tebėra 15 400 civilių, tarp jų nėra vaikų, pranešė Donecko srities karinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.

0

„Ukrainos valdžios kontroliuojamoje Donecko srities teritorijoje tebėra apie 198 500 civilių. 15 400 jų yra aktyvių kovos operacijų zonose, apimančiose 20 gyvenviečių ir bendruomenių“, – sakė D. Petlinas. Jis pabrėžė, kad vaikų šiose vietovėse nėra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Pasak jo, nuo 2022 m. vasario mėnesio iš Ukrainos valdžios kontroliuojamų Donecko srities gyvenviečių buvo evakuota daugiau nei 1 314 000 civilių, įskaitant daugiau nei 201 tūkst. vaikų ir daugiau nei 47 tūkst. neįgaliųjų. 

Per pastarąją savaitę iš Donecko srities į saugesnius regionus išvyko daugiau nei 1 300 žmonių. Privaloma civilių evakuacija Donecko srityje vykdoma nuo 2022 m. rugpjūčio 2 dienos.

Kostiantynivkoje, Donecke srityje, vis dar yra 4800 žmonių. Pasak D. Petlino, į Kostiantynivką šarvuočiais vis dar gali patekti savanoriai, todėl civiliai gyventojai gali evakuotis. 

Šiuo metu Pokrovske, Donecko srityje, liko 1253 žmonės, o Myrnohrade – 1350. Patekti į šiuos miestus ir suteikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams neįmanoma.

